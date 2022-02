Brutte notizie per la Juventus di Massimiliano Allegri a pochi minuti dal fischio d'inizio del 'Derby della Mole' contro il Torino.

Daniele Rugani, inizialmente schierato titolare al centro della difesa - in coppia con De Ligt - è costretto a dare forfait a causa di un problema muscolare rimediato nel corso del riscaldamento. Al suo posto gioca Luca Pellegrini, che dopo l'infortunio del compagno intensifica il riscaldamento e parte dall'inizio.

L'articolo prosegue qui sotto

Allegri è costretto a rivoluzionare la sua Juventus: Alex Sandro passa al centro della difesa, mentre il classe 1999 agirà sulla corsia sinistra. Rugani non si accomoda nemmeno in panchina: altra tegola per l'allenatore della Juventus, che dopo gli infortunati Chiellini e Bonucci - oltre allo squalificato Danilo - perde un altro elemento della retroguardia bianconera.

Nelle prossime ore, l'ex Empoli si sottoporrà a ulteriori accertamenti per capire l'entità dell'infortunio e valutare i tempi di recupero.