Quando ha vinto per l'ultima volta il derby il Torino?

Rispetto alle stracittadine di Milano e Roma, quella di Torino tra granata e Juventus è sempre meno equilibrata: i dati.

Milan e Inter hanno statistiche decisamente vicine riguardo a vittorie e goal segnati all'interno dei Derby del nuovo millennio. Un discorso simile per le stracittadine di Verona, Genova e Roma. Con meno sorprese invece quella di Torino tra la formazione granata e la Juventus.

Madama bianconera ha infatti conquistato quasi tutti i Derby della Mole degli ultimi anni: dati decisamente squlibrati per una squadra, il Torino, non più nel gotha delle grandi, mentre la Juventus rimane costantemente tra le migliori e più vincenti squadre d'Italia.

IL TORINO NON VINCE IL DERBY DAL...

26 aprile 2015. Darmian e Quagliarella riuscirono a vincere il Derby della Mole per 2-1, superando la rete di Pirlo. Madama vinse lo Scudetto. Da allora, dalla stagione 2015/2016, i granata hanno al massimo pareggiato tre gare, mentre la Juventus ha ottenuto ben undici vittorie.

CHI HA VINTO PIU' DERBY TRA TORINO E JUVENTUS?

Divario decisamene eevato nella stracittadina della Mole: la Juventus, considerando le gare ufficiali, ha conquistato 89 vittorie, mentre il Torino ha ottenuto il successo in 56 occasione. 57 i pareggi nelle 202 partite. I goal fatti? 302 quelli bianconeri, 241 i granata.

I MARCATORI DEL DERBY DELLA MOLE

Equlibrata invece la classifica dei migliori marcatori: nella top ten sono presenti granata come Graziani, Libonatti, Mosso e Pulici, me anche bianconeri come il leader Boniperti, Borel, Vialli e Platini. Gabetto, secondo in graduatoria, ha praticamente diviso il conto tra le due compagini.