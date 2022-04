Probabili formazioni Juventus-Fiorentina: Dybala in panchina, gioca Cabral

Fare bene in Coppa Italia per scrollarsi di dosso le scorie del campionato: la Juventus ha ben in mente l'obiettivo per stasera, quando all'Allianz Stadium andrà in scena il secondo atto della semifinale contro la Fiorentina.

Bianconeri in vantaggio grazie alla sfortunata autorete siglata da Venuti nel finale dell'andata disputata al 'Franchi': ciò costringe i viola a vincere in quel di Torino con almeno due goal all'attivo per poter festeggiare la qualificazione alla finalissima contro l'Inter, fresca di 3-0 inflitto al Milan.

Momenti all'opposto per le due squadre: se i toscani godono del vento in poppa e sognano un piazzamento nelle competizioni europee, i piemontesi si leccano le ferite dopo l'ennesima occasione sprecata, coincidente con il deludente 1-1 interno strappato al Bologna, rimasto in doppia inferiorità numerica negli ultimi minuti.

Come annunciato in conferenza stampa, Allegri darà spazio a Perin tra i pali e a Bonucci al centro della difesa, in coppia con De Ligt, mentre De Sciglio e Alex Sandro agiranno da terzini. Bernardeschi e Rabiot sulle corsie esterne, conferma in mediana per Danilo coadiuvato da Zakaria. Davanti il tandem Vlahovic-Morata, Dybala partirà dalla panchina.

Italiano dovrà rinunciare a Castrovilli, reduce dalla lesione al crociato che ha chiuso anzitempo la sua stagione: Duncan con Maleh e Torreira a centrocampo, Nico Gonzalez e Saponara a supporto della punta centrale Cabral. Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi a protezione della porta di Terracciano.

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Zakaria, Danilo, Rabiot; Vlahovic, Morata. All. Allegri

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Torreira, Duncan; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano.