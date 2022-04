Stagione finita per Castrovilli: rottura del crociato, verrà operato

Stagione finita per Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Fiorentina, infortunatosi nell'ultimo match di campionato contro il Venezia, ha rimediato una lesione del legamento crociato, del collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio sinistro.

Un infortunio molto serio per il classe 1997, il quale dovrà sottoporsi a stretto giro di posta ad un intervento chirurgico utile per ridurre le lesioni riportate e, successivamente, per stabilire i tempi di recupero.

Il comunicato della Fiorentina:

L'articolo prosegue qui sotto

"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Gaetano Castrovilli è stato sottoposto nella mattinata di oggi ad accertamenti strumentali a seguito dell’infortunio riportato durante la gara di campionato Fiorentina-Venezia di sabato scorso.

Gli esami diagnostici eseguiti hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio sinistro. Tali lesioni necessitano di intervento chirurgico ricostruttivo che verrà effettuata nel corso dei prossimi giorni".

La stagione 2021/2022 di Castrovilli, dunque, si chiude con un bottino di 27 presenze, 1 goal e 2 assist.

Il tecnico viola Vincenzo Italiano, sempre sul sito ufficiale del club, ha commentato l'infortunio del suo calciatore:

"Sono incidenti che succedono, soprattutto a quelli bravi. Tornerà più forte di prima, l'ho sentito e gli ho detto che lo aspettiamo. Peccato perchè era in condizione".