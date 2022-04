Allegri alla vigilia di Juventus-Fiorentina: "Arthur è 'morto', Bonucci dall'inizio"

Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la sfida che vedrà la Juventus opposta alla Fiorentina nella semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma domani all'Allianz Stadium.

Si riparte dallo 0-1 di Firenze griffato dall'autorete di Venuti. Un leggero vantaggio in chiave bianconera, ma che non lascia tranquillo il tecnico juventino:

"Sarà una partita difficile. La Fiorentina sta disputando una grande stagione e Italiano sta confermando quello che ha fatto di buono con lo Spezia".

La Fiorentina è una squadra propositiva che crea molto. Domani è una gara secca, non possiamo pensare all'andata".

Sicura l'assenza di Arthur:

"Arthur è morto. Ho due centrocampisti, bastano e avanzano. C’è anche Miretti, non lamentiamoci”

Il tweet di Lapo Elkann:

"Non commento, credo sia uno dei primi tifosi della Juve. Ha espresso un suo pensiero in maniera affettuosa".

La Coppa Italia rappresenta l'ultimo obiettivo buono per evitare di chiudere la stagione con zero trofei: scenario che alla Juventus non si presenta dall'annata 2010/2011

"La Coppa Italia se la vinci non conta niente, se la perdi hai fallito l'obiettivo. E' il gioco delle parti".

Maglia da titolare per Leonardo Bonucci:

"Bonucci gioca dall'inizio, così come giocherà titolare Perin".