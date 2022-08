Probabili formazioni Fiorentina-Napoli: i viola con Jovic, Spalletti si affida alle certezze

Fiorentina e Napoli si affrontano in uno dei big match del terzo turno di Serie A. Italiano punta su Jovic, Spalletti sul gioiello Kvaratskhelia.

Reduce dal sofferto pareggio esterno ottenuto sul campo del Twente che è valso la qualificazione alla fase a gironi della Conference League, la Fiorentina torna a concentrarsi sul campionato e lo fa sapendo che ad attenderla c’è un’altra montagna da scalare.

All’Artemio Franchi, per una sfida valida per il terzo turno di Serie A, arriva infatti la squadra probabilmente più in forma in assoluto dell’intero campionato: il Napoli di Luciano Spalletti.

I partenopei non solo hanno conseguito due vittorie nelle loro prime due uscite nel torneo, ma l’hanno fatto dominando gli avversari dal punto di vista del gioco e della corsa. L’ostacolo Verona è stato superato grazie ad un netto 5-2 esterno, mentre nella seconda giornata il Monza è stato regolato con un 4-0.

La Fiorentina, che di punti in classifica ne ha quattro, si schiererà in campo con il consueto 4-3-3. Vincenzo Italiano, che oltre a gestire le forze del gruppo dovrà rinunciare a Duncan e Gonzalez, davanti a Gollini posizionerà una linea difensiva composta da Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi.

Amrabat sarà il perno di una mediana completata da Bonaventura e Maleh, mentre in attacco, a supporto di Jovic, agiranno Ikoné e Sottil.

Modulo speculare per un Luciano Spalletti che si affiderà alle grandi certezze di questo inizio di stagione. Davanti a Meret, Rrahmani e Kim formeranno la coppia centrale di una difesa completata da Di Lorenzo e Mario Rui.

Lobotka si sistemerà in cabina di regia, coadiuvato da Anguissa e Zielinski a centrocampo, mentre in attacco si punterà sul trio composto da Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-NAPOLI

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Ikoné, Jovic, Sottil.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.