Si disputerà al ‘ Franchi ’ di Firenze, dove la Fiorentina ospiterà l’ Inter , il big match del quinto turno del campionato di Serie A.

Ad affrontarsi saranno infatti due tra le squadre più in forma di questa primissima parte del torneo. I viola, reduci dalle tre vittorie consecutive contro Torino, Atalanta e Genoa, hanno sin qui raccolto 9 punti in quattro giornate, ovvero uno in meno dei campioni d’Italia che sin qui hanno battuto Genoa, Verona e Bologna e pareggiato contro la Sampdoria.

Per l’occasione, Vincenzo Italiano disegnerà la sua squadra con l’ormai consueto 4-3-3 nel quale, la linea difensiva davanti a Dragowski, verrà composta da Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi.

Chiavi del centrocampo affidate a Torreira, con Bonaventura e Duncan che si sistemeranno da interni di destra e sinistra, mentre in attacco Vlahovic sarà il perno centrale di un tridente completato da Callejon e Saponara.

Simone Inzaghi ripartirà dal suo 3-5-2. Il terzetto di difesa davanti ad Handanovic prevederà Skriniar, De Vrij e Bastoni, mentre a centrocampo sarà Brozovic a sistemarsi in cabina di regia. Al suo fianco Barella e Calhanoglu, con Dumfries e Perisic chiamati ad agire sugli esterni.

In attacco tornerà Dzeko dal 1’ che affiancherà Lautaro Martinez .

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.