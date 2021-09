Fiorentina-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Fiorentina ospita l'Inter nell'anticipo della 5ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

FIORENTINA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Inter

Fiorentina-Inter Data: 21 settembre 2021

21 settembre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Dopo la sfida tra Bologna e Genoa delle 18:30, il programma della 5° giornata di Serie A prosegue con due anticipi con calcio d'inizio alle 20:45. Nel turno infrasettimanale, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ospita all'Artemio Franchi l'Inter di Simone Inzaghi, campione d'Italia in carica.

Dopo i passi falsi contro Sampdoria (2-2) in campionato e Real Madrid (0-1) in Champions League, l'Inter ha reagito con la vittoria netta contro il Bologna a San Siro per 6-0. I nerazzurri, a quota 10 punti in classifica, sono imbattuti nella Serie A 2021/2022 dopo 360 minuti grazie ai successi su Genoa, Verona e i felsinei e il pari contro la Sampdoria.

La Fiorentina è reduce dal successo esterno, il secondo di fila lontano dalle mura amiche, a Marassi contro il Genoa. La formazione viola ha battuto il 'Grifone' grazie alle reti di Saponara e Bonaventura. Dopo la sconfitta all'esordio contro la Roma di Mourinho, la squadra toscana ha inanellato una serie di vittori di fila contro Torino, Atalanta e proprio Genoa, portandosi a quota 9 in classifica.

Nella passata stagione, l'Inter è uscita per due volte con il sorriso dal 'Franchi'. A gennaio è arrivata la vittoria negli ottavi di finale di Coppa Italia, in gara secca, grazie a una rete di Lukaku al 119', mentre nella sfida di campionato, nel girone di ritorno, i nerazzurri di Conte si sono imposti con il risultato di 2-0 grazie ai goal di Barella e Perisic. All'andata, l'Inter completò una clamorosa rimonta a San Siro: Fiorentina avanti 3-2 fino all'87', prima dell'uno-due micidiale firmato Lukaku-D'Ambrosio.

In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Inter: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-INTER

Fiorentina-Inter si disputerà la sera di martedì 21 settembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Il fischio d'inizio della gara è in programma alle ore 20:45.

L'anticipo Fiorentina-Inter sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Fiorentina-Inter su DAZN sarà curata da Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Simone Tiribocchi nei ruoli di seconda voce e opinionista.

Attraverso DAZN, sarà possibile seguire Fiorentina-Inter in diretta streaming anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Conavrete la possibilità di seguireanche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, troverete fin dai minuti che precedono il calcio d'inizio le formazioni ufficiali e tutte le informazioni sulla partita, quindi, dopo il via, la descrizione delle azioni più importanti, dei goal e degli eventi.

Vincenzo Italiano dovrà rinunciare a Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Fiorentina e della Nazionale ha rimediato una botta al torace durante il match contro il Genoa e non potrà essere della partita. Al suo posto, l'ex allenatore dello Spezia è intenzionato a schierare Duncan per dare sostanza al centrocampo. Possibile rientro tra i titolari per Milenkovic e Torreira, entrambi in panchina nella sfida di Marassi.

Nell'Inter, resta in dubbio la presenza di Joaquin Correa. Il 'Tucu' ha rimediato un colpo al bacino contro il Bologna in uno scontro con De Silvestri e ha lasciato il posto a Dzeko nel primo tempo. Gli accertamenti clinici hanno dato esito negativo e l'attaccante argentino spera di esserci al 'Franchi. L'ex Roma, invece, tornerà titolare dopo la panchina contro i felsinei, insieme a Calhanoglu e Perisic. Confermatissimo Lautaro Martinez, in goal nelle ultime 4 di fila in campionato, con Sanchez pronto a subentrare a gara in corso.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.