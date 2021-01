Formazioni Fiorentina-Inter: Eriksen regista

Fiorentina e Inter a confronto in Coppa Italia per affrontare il Milan nel turno successivo: giocano Borja Valero e Alexis Sanchez.

Il è la prima squadra qualificata ai quarti di Coppa . Ora la squadra di Pioli aspetta una tra e per il prossimo match, con il Derby possibile in caso di avanzamento dei nerazzurri. La Viola di Prandelli ha però ricominciato ad ottenere buoni risultati in campionato

L'Inter si è arenata in nelle ultime due gare, con la sconfitta a sorpresa subita contro la prima, dunque il pareggio contro la . Dopo aver battuto la , invece, la Fiorentina ha superato anche il , allontanandosi dalla zona calda.

In turnover sia per Prandelli che soprattutto per Conte. Il tecnico gigliato ripropone il 3-4-2-1 varato nell’ultima uscita di campionato nel quale saranno Milenkovic, Martinez Quarta ed Igor a completare il pacchetto difensivo davanti a Terracciano

Altre squadre

A centrocampo, Venuti e Biraghi agiranno sugli esterni, mentre in mediana ci sarà Borja Valero con Amrabat. In avanti, Eysseric scalza Callejon, con Castrovilli a supporto di Kouamé.

Nell'Inter Handanovic vince il ballottaggio con Radu tra i pali, mentre Ranocchia giocherà dal 1' in difesa con Kolarov e Skriniar.

Young agirà sulla fascia destra, dall'altra parte Perisic. In mezzo Sensi con Eriksen e Gagliardini. A completare la formazione Alexis Sanchez, che farà rifiatare Lukaku: giocherà invece Lautaro Martinez.

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Milenkovic, Martinez Quarta, Igor; Caceres, Amrabat, Borja Valero, Biraghi; Eysseric, Castrovilli; Kouame.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Young, Sensi, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lautaro.