Fiorentina-Inter dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Coppa Italia arriva agli ottavi di finale con la gara tra Fiorentina e Inter: tutto sulle formazioni e su come seguire il match in tv e streaming.

FIORENTINA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 13 gennaio 2021

13 gennaio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale : Rai

Rai Streaming: RaiPlay

Dopo il mezzo passo falso contro la Roma in campionato, l'Inter dovrà accantonare per un momento la e pensare alla Coppa Italia, competizione che potrebbe rappresentare una grande occasione per i nerazzurri dopo l'uscita dalla . L'avversario agli ottavi di finale sarà la Fiorentina di Cesare Prandelli,

La Viola ha già intrapreso da tempo il cammino in Coppa , battendo il nel terzo turno e l'Udinese nel quarto turno, con il punteggio di uno a zero. L'Inter invece affronterà contro la Fiorentina il suo debutto annuale in .

Negli ultimi anni, nessuna delle due squadre ha avuto un buon rapporto con la Coppa Italia: l'Inter non la vince dal 2011, la Fiorentina addirittura dal 2001.

Altre squadre

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Fiorentina-Inter: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-INTER

La partita tra Inter e Fiorentina, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si giocherà mercoledì 13 gennaio, con il calcio d'inizio in programma alle ore 15. Il match andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Come tutte le partite di Coppa Italia, anche questa tra Inter e Fiorentina sarà un'esclusiva della Rai, che detiene i diritti della competizione. La partita sarà visibile su Rai Uno, con post-partita e interviste dei protagonisti sul canale Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre).

La partita ovviamente sarà visibile anche in , grazie alla piattaforma Rai Play. Basterà scaricare l'applicazione da tablet o da smartphone, oppure collegarsi al sito ufficiale dI Rai Play da computer.

Come sempre, su Goal potrete seguire la diretta testuale della partita. Poco prima del calcio d'inizio scatterà il commento minuto per minuto, con tutte le azioni in tempo reale. Durante tutto l'arco della giornata, invece, potrete seguire il sito per rimanere aggiornati su notizie, probabili formazioni e quant'altro.

Prandelli cercherà di ruotare il più possibile i suoi giocatori. Terracciano in porta, con Martinez Quarta a comandare la difesa in mezzo a Milenkovic e Caceres. Barreca scalza Biraghi sulla fascia sinistra, mentre Venuti giocherà sulla destra. Kouame in attacco supportato da Eysseric, che potrebbe poi aprire le porte ad un ingresso di Ribery nel secondo tempo. Borja Valero, ex di turno, si prepara a prendere le redini del centrocampo.

Come annunciato da Antonio Conte, l'Inter scenderà in campo con un corposo turnover, nei limiti della lunghezza della rosa. In porta spazio per Ionut Radu, in difesa Ranocchia e Kolarov sicuri di un posto, con il terzo probabilmente occupato da Skriniar. A centrocampo scalpita Gagliardini, così come Eriksen e Sensi. Sanchez sicuro di un posto in attacco, con Lautaro in vantaggio su Lukaku.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Martinez Quarta, Caceres; Venuti, Amrabat, Borja Valero, Castrovilli, Barreca; Eysseric, Kouame.

INTER (3-5-2): Radu; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Hakimi, Eriksen, Sensi, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lautaro.