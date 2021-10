Probabili formazioni Empoli-Inter: chance per Sanchez

L’Empoli ospita l’Inter nel decimo turno del campionato di Serie A: i nerazzurri cercano punti per restare in scia alle primissime.

Reduce dal pareggio interno maturato in extremis contro la Juventus, l’Inter torna in campo per affrontare, nel decimo turno di Serie A, l’Empoli di Andreazzoli.

Se i nerazzurri sono alla ricerca di punti che consentano loro di restare nella scia di Milan e Napoli, i toscani sono stati sin qui una delle rivelazioni del torneo: quattro le loro vittorie, a fronte di cinque sconfitte, nelle prime nove giornate.

Segui Empoli-Inter su DAZN. Attiva ora

Aurelio Andreazzoli disegnerà la sua squadra con un 4-3-2-1 nel quale, davanti a Vicario, saranno Stojanovic, Ismajli, Luperto e Marchizza a completare la linea difensiva.

Ricci sarà il vertice basso di un rombo di centrocampo che prevederà Haas e Bandinelli interni e Bajrami in versione di trequartista affiancato da Henderson. In attacco tocca all'ex Pinamonti, con Cutrone che dovrebbe partire dalla panchina.

Consueto 3-5-2 per Simone Inzaghi che, davanti ad Handanovic, punterà sul classico pacchetto difensivo con Skriniar, de Vrij e Bastoni.

A centrocampo, Dumfries e Dimarco presidieranno gli esterni, con Barella, Brozovic e Vidal (più di Calhanoglu e Vecino) in mediana. In attacco spazio a Lautaro Martinez e Sanchez, turno di riposo per Dzeko.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco; Lautaro, Sanchez.