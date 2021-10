Empoli-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Empoli-Inter è uno dei match del decimo turno di Serie A: tutto sulle formazioni e su come vedere la gara in tv e streaming.

EMPOLI-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Empoli-Inter

Empoli-Inter Data: 27 ottobre 2021

27 ottobre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite)

Streaming: DAZN, Sky Go e NOW

​Secondo turno infrasettimanale stagionale per la Serie A, giunta a metà del girone d'andata: i campioni d'Italia dell'Inter fanno visita all'Empoli di Aurelio Andreazzoli.

Toscani reduci dal poker rifilato alla Salernitana allo stadio 'Arechi': i quattro goal biancazzurri sono arrivati tutti nel primo tempo, compresa la doppietta di Pinamonti, in prestito proprio dall'Inter.

I nerazzurri non sono andati oltre il pari con la Juventus, a segno su rigore con Dybala nel finale dopo l'1-0 di Dzeko che aveva illuso Simone Inzaghi nel primo tempo.

Favorevole all'Inter l'ultimo precedente disputato al 'Castellani': Keita Balde match winner il 29 dicembre 2018, quando sulla panchina meneghina sedeva ancora Luciano Spalletti.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Empoli-Inter: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO EMPOLI-INTER

Empoli-Inter, gara valida per la decima giornata di Serie A, si giocherà mercoledì 27 ottobre 2021 allo stadio 'Carlo Castellani' di Empoli. Calcio d'inizio fissato alle ore 20:45.

La sfida tra Empoli e Inter sarà visibile sulle smart tv di ultima generazione grazie all'applicazione di DAZN, utilizzabile anche tramite dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Tim Vision Box, oltre che sulle console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5).

Match trasmesso anche da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN sarà Riccardo Mancini ad effettuare la telecronaca, con Marco Parolo in veste di commentatore. Sky invece non ha ancora comunicato i nomi di coloro che racconteranno Empoli-Inter.

Lo streaming di Empoli-Inter sarà disponibile su DAZN sempre attraverso la suddetta app, scaricabile su smartphone e tablet con sistemi operativi iOS e Android. Ci si potrà collegare al sito ufficiale da pc: dopo aver inserito le credenziali, si accederà al catalogo degli eventi.

Gli abbonati Sky potranno usufruire dell'app di Sky Go, mentre in alternativa si potrà ripiegare su NOW, la piattaforma utile per assistere alla programmazione di Sky (previo acquisto di un abbonamento).

Qui sul nostro sito potrete seguire Empoli-Inter con la consueta diretta testuale: aggiornamenti costanti a partire dall'annuncio delle formazioni, fino al racconto vero e proprio e in tempo reale del match del 'Castellani'.

Andreazzoli non rinuncia a Cutrone e Pinamonti in avanti, sulla trequarti fiducia a Henderson. Il giovane Ricci è il regista, Luperto in ballottaggio con Tonelli per affiancare Ismajli al centro della difesa.

Correa verso il recupero, ma per l'argentino sarà solo panchina: potrebbe essere Sanchez ad affiancare Lautaro Martinez, turno di riposo per Dzeko. Solito dubbio a destra tra Darmian e Dumfries, Calhanoglu mezzala sinistra. Dimarco potrebbe prendere il posto di Perisic.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson; Cutrone, Pinamonti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Sanchez.