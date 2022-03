Domenica magica per il Foggia di Zeman: cinque reti nel primo tempo

Come definire il primo tempo di Foggia-Catania, match valido per il 33esimo turno di Serie C, girone B? Senza storia, devastante in termini positivi per i padroni di casa allenati da Zeman e da un punto negativo per gli ospiti. Il club isolano è stato infatti spazzato via con cinque reti, tutte segnate nei primi 45' di gioco.

Allo Zaccheria, infatti, il Foggia non ha lasciato scampo al Catania, riuscito a segnare la rete della bandiera solamente nella ripresa. Merola, autore di una doppietta, ha aperto le danze dopo pochi secondi, portando subito il match in discesa per il club pugliese.

Colpito a freddo, il Catania non è più riuscito a riprendersi: Curcio ha raddoppiato, dunque Ferrante ha chiuso la pratica già al 25'. Il Foggia non si è però fermato, aumentando il proprio divario con Petermann prima e il già citato Merola poi. I cambi di Baldini, bn quattro nei primi minuti della ripresa, non hanno portato ad una rivoluzione in termini di risultato, con il centro di Greco giunto solamente al 76'.

Con questo risultato la squadra di Zeman, che nella giornata di sabato aveva dato la Lazio come favorita nel Derby, scatenando l'attacco di Mourinho, si conferma al settimo posto della graduatoria allontanando la turris, sconfitta nella sfida contro il Catanzaro.

Terzo successo di fila per il Foggia, che si avvicina sempre più al terzo posto occupato dall'Avellino, che ha però una gara in meno rispetto al team Zeman: l'obiettivo dei Diavoli rossoneri è quello di accedere ai playoff nella miglior posizione possibile, così da evitare uno o più preliminari.