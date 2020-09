FIFA 21, i giocatori con 5 stelle skill di abilità

Dribblatori, giocolieri e calciatori capaci di incredibili giochetti: i giocatori con cinque stelle skills di abilità su FIFA 21.

Sono tra i più ricercati nel calciomercato del FIFA Ultimate Team, ma non solo. Anche nelle amichevoli e nella modalità carriera, i giocatori con 5 stelle skill, ovvero quelli capaci di dare vita a giochetti assurdi per superare gli avversari, per molti sono l'assoluta priorità.

Quali sono i giocatori con cinque stelle skills su FIFA 21? Quasi tutti sono degli habituè di questa caratteristica, che permette di fatto agli stessi di poter avere un valore rating più elevato. Per altri invece nonostante le abilità da dribblatori, la loro abilità generale in quanto overall totale non è certo alle stelle.

Conferma le cinque stelle abilità su FIFA 21 ad esempio Cristiano Ronaldo, secondo miglior giocatore del titolo di EA Sports dopo Messi, alla pari delle stelle del , Neymar e Mbappé, rispettivamente al quinto e all'ottavo posto tra i calciatori top del videogioco.

Altre squadre

FIFA 21, I GIOCATORI CON CINQUE STELLE ABILITÀ

Cristiano Ronaldo ( )

Neymar (PSG)

Kylian Mbappé (PSG)

Di Maria (PSG)

Jadon Sancho ( )

Roberto Firmino ( )

Paul Pogba ( )

Thiago Alcantara ( )

Riyad Mahrez ( )

Memphis Depay ( )

Hakim Zyech ( )

Marcus Rashford (Manchester United)

Coutinho ( )

Zlatan Ibrahimovic ( )

Marcelo ( )

Douglas Costa (Juventus)

Ousmane Dembelè (Barcellona)

Wilfried Zaha ( )

In aggiornamento