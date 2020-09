FIFA 21 ratings: le migliori ali per overall

Da Messi a Salah: giocatori essenziali su FIFA 21, corsa al potere tra assist e goal per vincere sul nuovo titolo EA Sports.

EA Sports ha annunciato i migliori giocatori di FIFA 21 come ogni estate. Dalla top cento dei migliori presenti, passando ovviamente per gli attaccanti più importanti del gioco e le ali. Qua vediamo proprio gli esterni d'attacco essenziali per vincere.

Ratings overall da urlo per Messi, numero uno di FIFA 21 in assoluto, seguito dall'ex compagno Neymar e dai rivali del , Salah e Manè. Con la loro tecnica e velocità saranno fondamentali per rientrare al centro e segnare, ma anche per fornire assist ai compagni.

OVERALL FIFA 21, LA TOP 20 DELLE ALI