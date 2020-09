FIFA 21 ratings: i migliori attaccanti per overall

Sono le stelle più amate da videogiocatori e tifosi: Cristiano Ronaldo e Lewandowski i bomber più importanti di FIFA 21.

Anche per il 2020/2021, con il ritorno dei campionati, ci saranno i grandi videogiochi calcistici ad accompagnare la stagione. Non poteva mancare FIFA 21, ultimo capitolo della fortunata serie di EA Sports che proporrà ancora una volta i campioni da poter utilizzare con un joysick in mano.

Svelata la top 100 dei migliori giocatori su FIFA 21, si possono da qui estrapolare anche i migliori per ogni reparto: comandano ovviamente gli attaccanti, con le prime posizioni occupate da Ronaldo e Lewandowski, i più importanti bomber del globo.

Con attaccanti su FIFA 21 si intendono le punte e le seconde punte: Messi è stato inserito come ala alla pari di altri grandi campioni come Neymar, Sterling, Salah e Manè che dunque non rientrano in questa particolare classifica.

OVERALL FIFA 21, LA TOP 20 DEGLI ATTACCANTI (ST e CF)