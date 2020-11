Fantacalcio, le ultime: stop per Demiral, allarme Ibra, si ferma Verdi

La Juve dovrà giocare la prossima giornata in emergenza in difesa, il Toro perde un altro attaccante. Ansia per le condizioni di Zlatan.

La giornata si è appena conclusa, ma è già tempo di pensare al prossimo weekend, anche in chiave Fantacalcio. Ecco le principali novità dopo l'ottava giornata.

Nella sfida contro il si è fermato Zlatan Ibrahimovic. Il totem rossonero secondo 'Sky Sport' ha rimediato una lesione al bicipite femorale che verrà rianalizzata tra 10 giorni. Salterà certamente la il prossimo weekend, a rischio anche e nei due successivi weekend.

Dopo Chiellini e Bonucci, Pirlo perde anche Demiral, che per un problema muscolare dovrà osservare 10 giorni di stop. Salterà la trasferta contro il , per la quale i bianconeri potrebbero avere a disposizione il solo De Ligt.

Il con un comunicato ufficiale ha chiarito la situazione riguardo i due infortunati del weekend. Verdi si è fatto male durante la sfida con l' , Belotti ha accusato un problema nelle ore precedenti.

"Belotti accusa un riacutizzarsi della gonalgia al ginocchio destro già avvertita nelle scorse settimane. Gli esami cui è stato sottoposto Simone Verdi hanno evidenziato l'interessamento distrattivo parziale dell'adduttore lungo della coscia destra. Le sue condizione verranno monitorate di giorno in giorno".

L'Inter ha ritrovato Stefano Sensi, che, come riporta 'Sky Sport', si è allenato regolarmente in gruppo e sarà a disposizione per la sfida del prossimo weekend: la trasferta di , che vivrà da ex.

La Fiorentina non dovrebbe perdere a lungo Ribéry. Il problema muscolare accusato contro il Benevento non ha portato come conseguenza una lesione. Il rientro rimane comunque da valutare.

"Gli accertamenti diagnostici ai quali si é sottoposto Ribéry nella giornata odierna hanno escluso lesioni a carico dei flessori della coscia destra".

Buone notizie anche per Bonaventura, che potrebbe essere a disposizione già per la Coppa .

Edin Dzeko si è messo alle spalle il Covid-19 e sarà regolarmente in campo per Napoli- .