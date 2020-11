L'Inter ritrova Sensi: primo allenamento con il gruppo

Importante recupero per l'Inter di Conte, che ritrova il centrocampista Stefano Sensi: primo allenamento svolto con il resto del gruppo.

La rocambolesca rimonta sul ha regalato aspetti positivi e negativi all' di Antonio Conte, che nel frattempo recupera però un'importante pedina: arrivano infatti buone notizie su Stefano Sensi, che è tornato a lavorare con il resto della squadra.

Come riferito da 'Sky Sport', il centrocampista italiano ha svolto per la prima volta dall'infortunio un allenamento con il gruppo: un prezioso recupero per mister Conte, che proprio nel mese più delicato potrà contare sulla qualità del regista ex .

In attesa di ritrovare la migliore condizione dopo il lungo stop Sensi potrebbe essere inserito nell'elenco dei convocati a breve: una preziosa alternativa nel ruolo di Eriksen, che fin qui non ha quasi mai convinto in maglia nerazzurra quando è stato chiamato in causa.