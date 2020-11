Sollievo Fiorentina su Ribery: escluse lesioni muscolari

Infortunio meno grave del previsto per Franck Ribery: gli esami hanno escluso lesioni a carico dei flessori della coscia destra.

La può tirare un grosso sospiro di sollievo sulle notizie che arrivano dall'infermeria: l'infortunio di Franck Ribery è meno grave del previsto, il francese non ha infatti riportato lesioni muscolari dopo essersi sottoposto agli esami strumentali.

Questo il comunicato del club viola sul proprio sito ufficiale:

"ACF Fiorentina comunica che gli accertamenti diagnostici ai quali si é sottoposto il calciatore Franck Ribery nella giornata odierna hanno escluso lesioni a carico dei flessori della coscia destra. Il calciatore ha iniziato il protocollo terapeutico e sarà rivalutato nei prossimi giorni".

Un problema dunque leggero per l'ex , che ora sarà valutato giorno per giorno in vista di un recupero che si preannuncia più veloce. Buone notizie anche sul fronte Bonaventura, che potrebbe già essere in campo nella sfida di Coppa .