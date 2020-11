Fantacalcio, le ultime: si ferma Bonucci, preoccupa Osimhen

Periodo complicato per le squadre di Serie A e quindi per il Fantacalcio: la sosta delle nazionali porta con sé come sempre molti infortuni.

Infortuni, squalifiche e Covid: tutte le ultime novità dalla in chiave Fantacalcio.

La sosta delle nazionali come spesso accade rende ancora più complicata la vita di alcune squadre. E' l' il club che in Serie A si trova a dover fronteggiare la situazione più rognosa in questa sosta.

Colpita anche la , che dovrà attenzionare il caso di Leonardo Bonucci. che dovrà fare a meno di Victor Osimhen, così come il di Mert Cetin.

Altre squadre

Leonardo Bonucci ha abbandonato il ritiro della Nazionale Italiana per un problema muscolare. Lo ha confermato lo stesso difensore in conferenza stampa: "Ho spinto tanto e ho stretto i denti negli ultimi 20 giorni. Sono costretto a fermarmi, ora a valuteremo i giorni che mi servono per recuperare. Speravo che in questa settimana il fastidio passasse. Con la , nell’ultima mezz’ora, avevo sentito un po’ di fastidio". Adesso sarà valutato dalla Juventus per i tempi di recupero.

L'attaccante del Napoli Victor Osimhen è uscito in barella dall'ultima partita della sua Nazionale. L'allenatore della , Rohr, ha chiarito l'entità del problema subìto dal giocatore azzurro, che sembra più grave del previsto: "Si tratta di una lussazione alla spalla. Sarà out qualche settimana".

Continuano i problemi all'adduttore per Alexis Sanchez. L'Inter è infuriata con il Cile, che ha chiesto troppo ad un giocatore già malconcio. Sanchez è entrato nei minuti finali della partita contro il Perù, e dopo la partita è stato costretto a mettere parecchio ghiaccio sulla coscia incriminata. L'Inter spera che Sanchez possa riposare e non giocare il prossimo impegno del .

"Trauma contusivo-distrattivo alla caviglia destra" per Mert Cetin, questo è quanto riportato dal comunicato dell'Hellas Verona. Nazionali ancora amare per i club di Serie A. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore, difensore di Ivan Juric.

Infortunio in Nazionale anche per Achraf Hakimi, che è uscito dal campo al 59’ di -Repubblica Centrafricana. A fine primo tempo aveva subito una botta dal portiere avversario che lo ha costretto a una fasciatura alla coscia. Stando a quello che trapela dall'Inter, il giocatore non dovrebbe aver subìito un danno grave: una botta o comunque un problema non troppo serio.

Roberto Gagliardini è un altro giocatore dell'Inter che preoccupa Antonio Conte. Il giocatore nelle scorse settimane aveva già preso il Covid-19, ma oggi ha lasciato il ritiro della Nazionale Italiana per un dubbio esito del tampone. Tra i giocatori più utilizzati da Conte, Gagliardini è stato costretto a saltare il Derby contro il e la successiva gara contro il per aver contratto il coronavirus. Ora potrebbe essere costretto a saltare anche la prossima sfida di campionato, che vedrà i nerazzurri ospitare il Torino a San Siro.