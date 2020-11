Tampone dubbio per Gagliardini: lascia l'Italia

Il centrocampista fa ritorno da Conte in virtù del tampone senza esito sicuro: asintomatico, a Milano in via precauzionale.

Bisognerà fare i conti con il coronavirus ancora per diversi mesi in ogni ambito della vita. Compreso il calcio. In mezzo ai dubbi, oltretutto. Come quello emerso dal tampone di Roberto Gagliardini , che ha lasciato la Nazionale azzurra per fare ritorno all' .

E' stata la federazione azzurra ad annunciare come nell’ambito dei controlli in vista di gara - , sia emerso un esito dubbio per Gagliardini, era tra l’altro già risultato positivo al covid-19 un mese fa e successivamente guarito.

Per Gagliardini è stato disposto dunque un secondo tampone effettuato nella mattinata di sabato, il cui esito è previsto in serata:

"Considerato il trasferimento di questa mattina per Reggio Emilia e la successiva trasferta a Sarajevo martedì, in via precauzionale il calciatore, del tutto asintomatico, farà ritorno a Milano, secondo le modalità previste dalle circostanze, per mettersi a disposizione dell’Inter".

Tra i giocatori più utilizzati da Conte, Gagliardini è stato costretto a saltare il Derby contro il e la successiva gara contro il per aver contratto il coronavirus. Ora potrebbe essere costretto a saltare anche la prossima sfida di campionato, che vedrà i nerazzurri ospitare il a San Siro.

L'Inter deve fare i conti con la positività al coronavirus di Marcelo Brozovic, ma non è stato il solo nerazzurro a dover fare i conti con il covid: oltre a Gagliardini, hanno contratto il virus, superandolo nelle passate settimane, anche Padelli, Skriniar, Hakimi, Bastoni, Radu, Nainggolan e Young.