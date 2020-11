Alexis Sanchez gioca con un problema alla coscia: borsa del ghiaccio e polemiche

La polemica tra Inter e Cile potrebbe continuare a lungo, in virtù della gara giocata dall'attaccante nonostante non fosse al meglio.

Competizioni per club in pausa, ma non le polemiche. Anche con le rappresentative nazionali come protagoniste, infatti, queste non sono mancate. La più infuocata è sicuramente quella relativa all'utilizzo di Alexis Sanchez nell' , con botta e risposta tra il e i nerazzurri.

Il c.t del Cile, Rueda, aveva infatti attaccato l'Inter duramente per i pochi minuti giocati da Sanchez in questi primi due mesi di stagione. Con pronta risposta da parte della società meneghina, pronta a definire inaccettabili le dichiarazioni del commissario tecnico. Ora il nuovo capitolo.

Sì perchè nel match di qualificazione ai prossimi Mondiali contro il Perù di Lapadula, Alexis Sanchez è entrato in campo a sette minuti dalla fine con i suoi in vantaggio per 2-0, scatenando le polemiche sui social da parte dei tifosi nerazzurri.

Altre squadre

Come detto non al meglio per un problema all'adduttore, Sanchez ha giocato l'ultima parte di gara, con conseguenza finale: nella foto del compagno di squadra Vidal, decisivo con una doppietta, si vede l'ex con una borsa di ghiaccio sulla coscia destra.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

Niente riposo per Sanchez e situazione peggiorata? Si vedrà. Intanto però il Cile difficilmente rinuncerà ad uno dei suoi giocatori fondamentali, se Rueda dovesse vederlo almeno in parte pronto per scendere in campo contro il il prossimo martedì.

Una guerra a distanza che di certo non sta aiutando Sanchez, desideroso di tornare protagonista con la propria Nazionale, magari strappando più minuti all'Inter. Difficile, visto il duo titolare in nerazzurro ormai fissato, con Lukaku e Lautaro Martinez primi nelle gerarchie contiane.