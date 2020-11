Napoli, infortunio per Osimhen con la Nigeria: lussazione alla spalla

L'attaccante del Napoli Victor Osimhen è uscito in barella e l'allenatore della Nigeria ha chiarito l'infortunio: "Sarà out qualche settimana".

Non arrivano belle notizie per il , che dovrà fare a meno di Victor Osimhen per qualche settimana: il centravanti nigeriano è uscito in barella a venti minuti dalla fine della sfida giocata in Nazionale contro la Sierra Leone.

L'allenatore della Rohr ha chiarito ai microfoni di 'ESPN' l'entità del problema subito dal giocatore azzurro, che sembra più grave del previsto:

"Si tratta di una lussazione alla spalla. Sarà out qualche settimana".

Dopo aver segnato il secondo goal per la sua Nigeria Osimehn è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo uno scontro di gioco con un difensore avversario. I nuovi controlli chiariranno con esattezza i tempi di recupero per il giocatore di Gattuso, che a questo punto sembra in forte dubbio per il big match in programma nel prossimo turno di campionato contro il .