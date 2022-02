Fabio Blanco, il super talento che il Barcellona ha soffiato al Real Madrid

Con gli acquisti di Ferran Torres, Adama Traoré e Pierre-Emerick Aubameyang, il Barcellona ha esaudito il desiderio di Xavi di rinforzare la linea d’attacco. I primi segnali son positivi, visto il 4-2 rifilato all’Atlético Madrid, con Traoré tra i più brillanti.







Lui e Auba sono certamente rinforzi già pronti, al pari di Ferran, il quale però ha anche qualche anno in meno e può essere considerato un acquisto anche in prospettiva. E pensando al futuro, forse, l’acquisto più importante nell’attacco blaugrana potrebbe non essere uno di questi tre, bensì il 17enne Fabio Blanco.







Arrivato nei primi giorni di gennaio dall’Eintracht Francoforte, il giovanissimo talento ha firmato un contratto di due anni e mezzo con una clausola da 100 milioni di euro. Si tratta di un vero colpo di mercato, specialmente perché parliamo di uno dei migliori talenti di Spagna. Che il Barça aveva cercato, invano, già in estate.

Nei mesi estivi del 2021 infatti il Barcellona ha ingaggiato un vero testa a testa col Real per aggiudicarsi il ragazzo, che andava in scadenza con il Valencia. Anche il Manchester City lo stava seguendo, ma a sorpresa la corsa se l’è aggiudicata l’Eintracht Francoforte, anche grazie all’esempio di altri teenager che in Bundesliga sono riusciti ad emergere ed affermarsi.







Il Barça, che seguiva Blanco da un anno, è rimasto particolarmente deluso visto che all’interno del club, secondo quanto raccolto da GOAL, tutti erano convinti di essere in prima fila per potersi aggiudicare il ragazzo. Salvo poi vedere l’offerta rifiutata.

Il periodo tedesco di Blanco, comunque, non è andato secondo i piani. Dopo il suo arrivo l’Eintracht ha subito una vera e propria rivoluzione dirigenziale e nessuno dei nuovi arrivati aveva giocato un ruolo nell’acquisto di Blanco. Non è mai arrivato in prima squadra e si è dovuto accontentare di giocare con l’Under-19, segnando 2 goal in 8 partite.

Con l’arrivo del mercato di gennaio, il talento iberico ha avuto l’occasione di lasciare la Germania. E anche se il Real Madrid si è interessato, questa volta il Barcellona è parsa la destinazione ideale, con Xavi che nei suoi primi mesi ha dimostrato la sua tendenza a dare occasioni ai giovani.







Il Barcellona ha anche avuto un vantaggio strategico grazie a Jose Ramon Alexanko, ora capo della Masia, che nel 2016 lavorava al Valencia e aveva preso Blanco proprio dall’Almeria, mentre il nuovo direttore sportivo Mateu Alemany, che aveva seguito il suo rinnovo del contratto ai tempi ai Los Che.

“Blanco è un giocatore molto intelligente, con grande fisico e che gioca prevalentemente sul lato destro del campo”, ha spiegato un allenatore delle giovanili a GOAL.







A differenza di tante ali moderne, preferisce andare sul fondo per cercare il cross, sfruttando la sua accelerazione bruciante. Nazionale giovanile spagnolo, ha un ottimo fiuto del goal, avendo iniziato il suo percorso come attaccante centrale. E i tifosi del Barça sperano di goderselo nei prossimi mesi e anni.







Ha iniziato la sua nuova vita nel Barça B, nella terza serie spagnola. Ha fatto il suo debutto contro il Real Madrid Castilla, nel ‘mini clasico’ di fine gennaio, contribuendo alla rimonta dal 2-0 fino dal pari. La settimana dopo è arrivata la prima da titolare.

Visti i tanti rinforzi del Barça, probabilmente Blanco rimarrà per un po’ con la seconda squadra. Di certo, quando in futuro si guarderà alla sessione invernale di mercato del Barcellona, la si ricorderà per aver riportato al club le ambizioni che merita. E anche una futura star come Blanco.

