Europa League, andata ottavi: vincono Eintracht e Lione

Via agli ottavi di Europa League, con le prime gare d'andata di scena mercoledì. Betis Siviglia-Eintracht Francoforte e Porto-Lione aprono la giornata continentale, prima dei due incontri di Champions League e in vista delle altre cinque partite del secondo torneo europeo in programma come di consueto giovedì.

Si giocano solo sette incontri, visto e considerando come il match tra Lipsia e Spartak Mosca non avrà luogo in virtù della sospensione delle squadre russe da parte dell'UEFA. La compagine moscovita è l'unica del proprio paese rimasta nelle competizioni per club internazionali, colpita dal provvedimento verso cui la federazione ha fatto ricorsa al TAS di Losanna.

Successo di misura sia per l'Eintracht Francoforte, sia per il Lione. Entrambe hanno ottenuto il successo in trasferta, rispettivamente ai danni di Betis Siviglia e Porto: tra sette giorni il ritorno.

Gran primo tempo a Siviglia, con il goal da applausi segnato da Kostic dalla sinistra a cui ha risposto Fekir. Tutto facile per Kamada, che al 32' ha segnato a porta vuota su azione di Lindstrom sulla destra. Borre ha sbagliato un rigore nella ripresa per il tris.

Paqueta ha dato la vittoria al Lione sul Porto con un goal nel secondo tempo, valutato al VAR e dunque assegnato. Il brasiliano era stato protagonista di uno scontro testa contro testa con Pepe dopo appena 22 secondi dal fischio d'inizio.

OTTAVI DI EUROPA LEAGUE, I RISULTATI DELL'ANDATA

BETIS-FRANCOFORTE 1-2 [14' Kostic (E), 30' Fekir (B), 32' Kamada (E)]

PORTO-LIONE 0-1 [59' Paqueta]

SIVIGLIA-WEST HAM [giovedì ore 18:45]

ATALANTA-BAYER LEVERKUSEN [giovedì ore 21:00]

BARCELLONA-GALATASARAY [giovedì ore 21:00]

BRAGA-MONACO [giovedì ore 21:00]

RANGERS-STELLA ROSSA [giovedì ore 21:00]

LIPSIA-SPARTAK MOSCA