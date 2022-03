Rangers-Stella Rossa da incubo per Katai: due goal annullati e rigore sbagliato

Come definire il primo tempo di Rangers-Stella Rossa? Movimentato. Eufemismo. Un match, quello valido per l'andata degli ottavi di Europa League, che non ha lasciato un minuto libero agli appassionati, non solo del team scozzese e di quello serbo. Due goal, due rigori, continue chiamate al VAR.

Il volto dei primi 45' è probabilmente quello di Aleksandar Katai, e non in positivo. Il bomber della Stella Rossa, infatti, si è visto annullare due reti, per poi sbagliare un calcio di rigore, annullato dal 40enne estremo difensore dei Rangers, McGregor.

Katai è stato il protagonista di due delle tre chiamate al VAR nei primi tredici minuti, mentre l'altro intervento tecnologico è stato il contatto tra Kent, giocatore del Rangers, e Srnic, centrocampista degli ospiti che ha causato il primo penalty della sfida, segnato da Tavernier al minuto 11.

In mezzo al vantaggio del Rangers, Katai ha visto come detto due reti annullate: la prima al terzo minuto per fuorigioco, la seconda al tredicesimo, anche in questo caso per offside. Lavoro duro per l'olandese Gozubuyuk, arbitro della sfida, nonchè degli assistenti e degli addetti al VAR.

Katai, alla pari di tutta la Stella Rossa di Stankovic, ha dovuto subire anche il raddoppio del Rangers ad opera di Morelos, che continua ad essere grande protagonista in questa stagione di Europa League. Quarto goal dell'attaccante di Van Bronckhorst, in lotta per conquistare la classifica marcatori del torneo dopo essere diventato il terzo cannoniere all-time della competizione.

L'articolo prosegue qui sotto

Per Katai un primo tempo da dimenticare, a differenza dell'annata con la Stella Rossa: il numero dieci è a 24 reti in 33 presenze nelle varie competizioni. Sei goal messi a segno in Europa: zero, per ora, contro i Rangers in quel di Glasgow.