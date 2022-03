Scontro Pepe-Paquetà: duro testa contro testa dopo 22 secondi

Ben diverso l'inizio delle gare che aprono l'andata degli ottavi di Europa League. Se il match tra Betis ed Eintracht Francoforte ha visto tre reti in quel di Siviglia nella prima mezzora, l'incontro tra Porto e Lione in terra lusitana ha portato il direttore di gara ad interrompere il match per un duro scontro. Dopo neanche 25 secondi dal fischio d'inizio.

Pronti via e subito cure mediche per due protagonisti di Porto e Lione. Primo pallone per gli ospiti francesi, che hanno imbastito l'azione centralmente per poi allargare sulla fascia destra: la sfera finisce tra i piedi di Paquetà al 22'', che si scontra involontarimente con Pepe. Gioco fermo.

Necessarie le cure mediche per entrambi: ferita alla testa per Paquetà, fascia per Pepe, con entrambi a terra dopo il terribile colpo testa contro testa che ha portato l'incontro ad essere interrotto per diversi minuti. I due, curati dallo staff medico, hanno comunque continuato la sfida con una fascia attorno al capo.

Sulle due panchine i compagni di Pepe, in campo con una fascia blu, e Paqueta, che ha continuato la sfida con una vistosa fasciatura bianca, si sono subito scaldati: l'ex Real e la vecchia conoscenza del Milan sono però rimasti in campo. Il match è ricominciato al 6' dopo cinque minuti di interruzione.