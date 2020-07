Dove vedere Verona-Inter in tv e streaming

Il Verona sfida l'Inter nel posticipo della 31ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Smaltita l'amarezza per la sconfitta casalinga contro il Bologna, l' di Antonio Conte sfida in trasferta il di Ivan Juric nel posticipo della 31ª giornata di . I nerazzurri sono terzi in classifica con 64 punti, frutto di 19 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, e ora devono guardarsi le spalle dal ritorno dell' , che si è portata ad appena una lunghezza di ritardo dai milanesi. Il 2° posto, occupato attualmente dalla , dista invece 4 lunghezze.

Gli scaligeri, dal canto loro, si trovano all'8° posto a quota 42 punti, con un cammino di 11 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte, e hanno 4 lunghezze di ritardo dal 7°posto, occupato dal .

I nerazzurri sono in netto vantaggio nei 28 precedenti giocati in Serie A in casa dei gialloblù, con 15 vittorie, 9 pareggi e appena 4 successi interni del Verona. Quest'ultimo non ottiene la vittoria fra le mura amiche da ben 28 anni. L'ultima affermazione risale infatti al 9 febbraio 1992, quando una rete di Ezio Rossi diede il successo per 1-0 agli scaligeri di Fascetti sui nerazzurri guidati da Luisito Suarez. Da allora in 8 confronti si sono registrate 6 vittorie dell'Inter e 2 pareggi .

L'attaccante Samuel Di Carmine è il miglior marcatore del Verona grazie ai suoi 6 goal realizzati, Romelu Lukaku, che ha eguagliato quanto fatto dal brasiliano Ronaldo nella sua prima stagione italiana, è invece il capocannoniere dell'Inter con 20 reti all'attivo.

L'Inter arriva al confronto con un pareggio, 2 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 giornate, mentre il Verona ha collezionato 2 sconfitte, fra cui la più recente contro il Brescia domenica scorsa, un pareggio e una vittoria nelle precedenti 4 gare giocate.

QUANDO SI GIOCA VERONA-INTER

Verona-Inter si giocherà la sera di giovedì 9 luglio 2020, alle ore 21.45, nella cornice dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. La partita sarà senza pubblico sugli spalti, in ottemperanza al protocollo adottato dal calcio italiano per contrastare l'emergenza Coronavirus.

DOVE VEDERE VERONA-INTER IN TV E STREAMING

Il posticipo Verona-Inter sarà trasmesso in diretta in da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-INTER

Juric avrà diverse assenze per infortunio: Amrabat ed Eysseric a centrocampo, Danzi e Dawidowicz in difesa, Salcedo e Borini davanti e Adjapong sulla fascia. Davanti al portiere Silvestri il tecnico croato dovrebbe ripresentare il reparto arretrato tipo con il rientro dal 1' di Gunter accanto a Rrahmani e Kumbulla. Sulle due fasce agiranno Faraoni e Lazovic, in regia ci sarà Miguel Veloso e Badu - qualora recuperi dal trauma cranico accusato domenica - sarà la mezzala destra al suo fianco. Sulla trequarti Pessina è favorito su Verre per agire accanto a Zaccagni a sostegno del centravanti Di Carmine.

Conte, vista la doppia squalifica di D'Ambrosio e Bastoni, dovrebbe rilanciare l'uruguayano Godin nella difesa a tre accanto a De Vrij e al rientrante Skriniar davanti a capitan Handanovic. L'alternativa è rappresentata dall'impiego di Ranocchia. A centrocampo, visti i problemi fisici di Barella e Sensi, toccherà ancora a Gagliardini fare l'interno accanto al playmaker Brozovic. Sulla fascia destra dovrà fare gli straordinari Candreva, considerato l'infortunio di Moses, mentre a sinistra Young è in vantaggio su Biraghi. Davanti Eriksen spazierà sulla trequarti dietro le due punte: è in dubbio la conferma di Lautaro Martínez accanto a Lukaku, non è da escludere l'impiego di Alexis Sánchez con il belga, dopo le polemiche per il rigore calciato e fallito dall'argentino contro il Bologna.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Badu, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; R. Lukaku, Sanchez.