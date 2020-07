Lukaku come Ronaldo: 20 goal nelle prime 30 partite in A con l'Inter

Il belga segna anche al Bologna e porta il suo bottino a 20 goal nelle prime 30 partite: l'ultimo a riuscirci era stato il 'Fenomeno' nel 1998.

Lo aveva bramato al , lo ha ottenuto all' . Antonio Conte voleva Romelu Lukaku, a tutti i costi. Desiderio motivato e ampiamente ripagato. Perché il belga al suo primo anno in , con la maglia dell' Inter, sta già entrando nella storia nerazzurra: grazie al tap-in contro il ha già raggiunto la doppia decina di reti.

Secondo i dati 'Opta', l'ultimo a segnare 20 goal nelle prime 30 partite di Serie A con la maglia dell'Inter è stato un certo Ronaldo. Era la stagione 1997/98, la prima del 'Fenomeno' in , dopo che Moratti lo aveva prelevato dal . Nelle prime 30 partite era arrivato a quota 22: avrebbe chiuso a 25 in un totale di 34.

Prima di lui ci erano riusciti altri due mostri sacri della storia del club nerazzurro: Giuseppe Meazza nel 1930 e poi Stefano Nyers nel 1949. Ronaldo ha rotto l'incantesimo dopo 49 anni, in una prima stagione che fece sognare tutto il popolo nerazzurro portando anche la Coppa UEFA a Milano.

Altre squadre

20 - Romelu #Lukaku è solo il 4° giocatore dell'#Inter in grado di segnare almeno 20 gol nella sua prima stagione assoluta in #SerieA nelle prime 30 giornate, dopo Giuseppe Meazza nel 1930, Stefano Nyers nel 1949 e Ronaldo nel 1998. Predatore.#InterBologna pic.twitter.com/n75tsXKq8L — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 5, 2020

Lukaku lo ha eguagliato a distanza di 22 anni. Per la seconda volta in carriera va oltre quota 20 in campionato: ci era riuscito solo con l' nella stagione 2016/17. E, come il brasiliano, spera di portare i nerazzurri a vincere quella che oggi si chiama . Per entrare ancora di più nella storia dei grandi numeri 9 dell'Inter.