Dove vedere Tottenham-Arsenal in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il derby del nord di Londra tra Tottenham e Arsenal arriva in uno dei momenti più caldi della stagione, con entrambe le squadre chiamate a vincere.

Da una parte gli Spurs devono sistemare una classifica preoccupante, che li vede a pochi punti dalla zona retrocessione; dall’altra i Gunners hanno l’obbligo di difendere il primo posto.

In questa sfida farà il suo esordio sulla panchina del Tottenham Igor Tudor: l’ex Juventus ha preso il posto di Thomas Frank dopo la sconfitta contro il Newcastle United.

Come guardare Tottenham-Arsenal in diretta? Canale TV e diretta streaming

Tottenham-Arsenal si può vedere in diretta tv e streaming su Sky, Sky Go e NOW, servizi che in Italia detengono i diritti della Premier League.

Per guardare Tottenham-Arsenal live il canale su NOW, Sky e Sky Go è Sky Sport 257.

Come guardare ovunque con una VPN

Tottenham-Arsenal: ora di inizio

Se ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Tottenham-Arsenal con il tuo servizio di streaming, in queesto caso Sky o NOW. Una VPN, come NordVPN , consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Tottenham-Arsenal di Premier League si gioca domenica 22 febbraio ore 17:30.

Appuntamento dunque al Tottenham Hotspur Stadium per il derby di Londra.

Notizie sulle squadre e formazioni

Le probabili formazioni di Tottenham-Arsenal

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Gray, Dragusin, Van de Ven, Spence; Gallagher, Palhinha, Sarr; Tal, Kolo Muani, Simons. All. Tudor.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke, Saka, Martinelli; Gyokeres. All. Arteta.

Forma

Nonostante la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League, il Tottenham sta incontrando grandi difficoltà in campionato e, dopo la sconfitta casalinga contro il Newcastle United, la società ha deciso di esonerare Thomas Frank affidando la panchina a Igor Tudor, chiamato a risollevare gli Spurs dalle zone basse della classifica.

L’Arsenal, invece, è al comando della Premier League ma nelle ultime settimane ha rallentato, pareggiando contro il Brentford e contro i Wolves, permettendo al Manchester City di accorciare le distanze in classifica.

