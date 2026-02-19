Goal.com
Premier League
team-logoTottenham Hotspur
Tottenham Hotspur Stadium
team-logoArsenal
Michael Baldoin

Dove vedere Tottenham-Arsenal in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il Tottenham ospita l'Arsenal nel corso della 27a giornata, gara in cui farà il suo esordio ufficiale da allenatore Igor Tudor: tutto sul match, dove vedere la gara in tv e streaming e le formazioni scelte dagli allenatori.

Il derby del nord di Londra tra Tottenham e Arsenal arriva in uno dei momenti più caldi della stagione, con entrambe le squadre chiamate a vincere.

Da una parte gli Spurs devono sistemare una classifica preoccupante, che li vede a pochi punti dalla zona retrocessione; dall’altra i Gunners hanno l’obbligo di difendere il primo posto.

In questa sfida farà il suo esordio sulla panchina del Tottenham Igor Tudor: l’ex Juventus ha preso il posto di Thomas Frank dopo la sconfitta contro il Newcastle United.

Come guardare Tottenham-Arsenal in diretta? Canale TV e diretta streaming

Premier League
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Arsenal crest
Arsenal
ARS

Tottenham-Arsenal si può vedere in diretta tv e streaming su Sky, Sky Go e NOW, servizi che in Italia detengono i diritti della Premier League.

Per guardare Tottenham-Arsenal live il canale su NOW, Sky e Sky Go è Sky Sport 257.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Tottenham-Arsenal con il tuo servizio di streaming, in queesto caso Sky o NOW. Una VPN, come NordVPN, consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Tottenham-Arsenal: ora di inizio

Premier League - Premier League
Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham-Arsenal di Premier League si gioca domenica 22 febbraio ore 17:30.

Appuntamento dunque al Tottenham Hotspur Stadium per il derby di Londra.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Tottenham Hotspur - Arsenal

Tottenham HotspurHome team crest

4-3-3

Formazione

4-2-3-1

Home team crestARS
1
G. Vicario
24
D. Spence
14
A. Gray
3
R. Dragusin
37
M. van de Ven
22
C. Gallagher
29
P. Sarr
8
Y. Bissouma
19
D. Solanke
11
M. Tel
7
X. Simons
1
D. Raya
12
J. Timber
5
P. Hincapie
6
Gabriel
2
W. Saliba
36
M. Zubimendi
20
N. Madueke
11
G. Martinelli
9
G. Jesus
41
D. Rice
14
V. Gyoekeres

4-2-3-1

ARSAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • I. Tudor

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Arteta

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Le probabili formazioni di Tottenham-Arsenal

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Gray, Dragusin, Van de Ven, Spence; Gallagher, Palhinha, Sarr; Tal, Kolo Muani, Simons. All. Tudor.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke, Saka, Martinelli; Gyokeres. All. Arteta.

Forma

TOT
-Forma

Goal segnato (subito)
7/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

ARS
-Forma

Goal segnato (subito)
11/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Nonostante la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League, il Tottenham sta incontrando grandi difficoltà in campionato e, dopo la sconfitta casalinga contro il Newcastle United, la società ha deciso di esonerare Thomas Frank affidando la panchina a Igor Tudor, chiamato a risollevare gli Spurs dalle zone basse della classifica.

L’Arsenal, invece, è al comando della Premier League ma nelle ultime settimane ha rallentato, pareggiando contro il Brentford e contro i Wolves, permettendo al Manchester City di accorciare le distanze in classifica.

Partite tra le due squadre

TOT

Ultime 5 partite

ARS

1

Vittoria

0

Pareggi

4

Vittorie

5

Goal segnati

10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

