Dove vedere Sassuolo-Napoli in diretta tv e streaming?

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L'ebbrezza del quarto Scudetto è alle spalle: il Napoli campione d'Italia in carica si lascia tutto alle spalle e inizia la nuova stagione in casa del Sassuolo, con l'obiettivo di giustificare il favoritismo che la critica gli ha appiccicato addosso.

La possibilità di vedere il match Sassuolo-Napoli in diretta TV e streaming è fondamentale per i tifosi, i quali possono anche approfondire la questione dei bonus di benvenuto offerti dagli operatori, tra cui quelli eventualmente legati al codice promozionale William Hill

Vedi solo quello che vuoi vedere

Se la squadra di Antonio Conte ha trionfato nello scorso campionato di Serie A, il Sassuolo di Fabio Grosso ha dominato in Serie B, riconquistando la promozione nella massima categoria dopo una sola stagione di purgatorio.

Nelle ultime due occasioni in cui Napoli e Sassuolo si sono affrontate, ovvero nella stagione 2023/2024, ad avere la meglio sia all'andata che al ritorno sono stati gli azzurri: 2-0 al Maradona, addirittura 6-1 al Mapei Stadium.

Ecco dunque tutte le informazioni su dove vedere Sassuolo-Napoli, match in programma alle ore 18.30 di sabato 23 agosto 2025, in diretta tv e streaming.

Dove vedere Sassuolo-Napoli in diretta: canale tv e streaming

Sassuolo-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN: per assistere alla gara del Mapei Stadium tramite abbonamento si deve scaricare l'app di DAZN su un moderno televisore compatibile con il servizio, così come accedere al sito ufficiale o scaricare l'app su un qualsiasi dispositivo mobile (un pc, un cellulare, un tablet).

Chi presenterà e racconterà Sassuolo-Napoli:

Telecronista e seconda voce: Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni

Sassuolo-Napoli: data e orario del fischio d'inizio

Serie A - Serie A Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Chi trasmette Sassuolo-Napoli in diretta TV e in streaming?

Sassuolo-Napoli: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Sassuolo e Napoli

Il Napoli ha avuto qualche difficoltà nelle amichevoli estive, perdendo contro Arezzo e Brest e pareggiando contro la Casertana. Gli uomini di Conte si sono comunque rialzati a ridosso del campionato, superando il Sorrento e l'Olympiacos.

Gli azzurri non stanno però benissimo a livello di infortuni, se è vero che hanno perso Romelu Lukaku a causa di un serio infortunio muscolare. Un guaio fisico che terrà il belga lontano dai campi nelle prime settimane del campionato.

Il Sassuolo ha invece perso solo una delle sei amichevoli disputate in estate, contro il Bologna, ed è reduce da tre pareggi. La squadra di Grosso ha superato il turno in Coppa Italia, approdando ai sedicesimi di finale grazie all'1-0 contro il Catanzaro.

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