Dove vedere Roma-Napoli in tv e streaming

Il Napoli va in trasferta sul campo della Roma in una sfida chiave per le ambizioni Champions. Dove vedere la partita e le ultime sulle formazioni.

Dopo l'amara sconfitta subita in trasferta con il Parma, a Roma prova a ripartire correndo verso la Champions League. All'Olimpico i giallorossi sfidano il Napoli, reduce dal brillante successo contro il Milan a San Siro di domenica scorsa.

Il match valido per la 28ª giornata della Serie A 2020/21 è uno scontro diretto molto delicato per due squadre che hanno affrontato tanti alti e bassi nelle ultime settimane. Entrambe sono a 50 punti, due sotto l'Atalanta che al momento è quarta, anche se i partenopei hanno una partita in meno che devono recuperare contro la Juventus.

La Roma deve riscattare anche la brutta sconfitta subita all'andata contro il Napoli al San Paolo, un rotondo 4-0 che ha rappresentato un pesante passo falso. Insigne, Fabian, Mertens e Politano i quattro marcatori.

L'ultimo precedente all'Olimpico, del 2 novembre 2019, è un 2-1 per i giallorossi con i goal di Zaniolo e Veretout, mentre la rete dei partenopei è stata realizzata da Milik.

QUANDO SI GIOCA ROMA-NAPOLI

Roma-Napoli si giocherà domenica 21 marzo 2021 alle ore 20.45. Sede della gara, valida per la 28ª giornata della Serie A 2020/21, sarà lo stadio Olimpico di Roma, ovviamente a porte chiuse.

DOVE VEDERE ROMA-NAPOLI IN TV E STREAMING

Roma-Napoli sarà visibile in tv sulle reti Sky, come tutti i posticipi delle 20.45 della domenica. I canali di riferimento per seguire la sfida dell'Olimpico saranno Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale) e Sky Sport (251 del satellite).

Il match potrà essere seguito in diretta streaming attraverso la piattaforma Sky Go, disponibile per tutti gli abbonati e inclusa nel prezzo: basterà munirsi dell'app sul proprio device e si potrà assistere al match facendo login coi propri dati. In alternativa la partita sarà disponibile su Now TV, acquistando uno dei pacchetti proposti sul sito ufficiale dell'app.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-NAPOLI

Possibile presenza dal 1' per Dzeko nell'attacco di Fonseca, con Pellegrini e Pedro a supporto ed El Shaarawy dalla panchina. Karsdorp e Spinazzola sulle corsie laterali, Diawara e Villar coppia mediana. Mancini, Ibanez e Kumbulla formeranno la linea difensiva a tre davanti a Pau Lopez. Out Mkhitaryan, Veretout e Smalling.

Probabile che il Napoli cambi soltanto un uomo rispetto all'undici che ha vinto a San Siro: lo squalificato Di Lorenzo rimpiazzato da Hysaj sulla corsia destra, con Mario Rui dalla parte opposta. Maksimovic favorito su Manolas per affiancare nel cuore della difesa Koulibaly, Mertens ancora candidato al ruolo di prima punta con Politano e Insigne larghi, più Zielinski trequartista. Lozano e Osimhen scalpitano ma dovrebbero partire dalla panchina.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.