Roma-Napoli, le formazioni ufficiali: Pedro titolare, Manolas in panchina

Le formazioni ufficiali di Roma-Napoli: Villar in panchina, Pellegrini arretra sulla linea dei centrocampisti. I partenopei coon Maksimovic al centro.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ROMA-NAPOLI

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Dzeko.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Classico schieramento per la squadra di Fonseca, che fa la conta degli assenti e si schiera con Dzeko punta con Pedro ed El Shaarawy a supporto. Scivola in panchina Villar, Pellegrini affianca Diawara in mediana. Karsdorp e Spinazzola sulle corsie, in difesa davanti a Pau Lopez Cristante, Mancini e Ibanez.

Nessuna sorpresa nel Napoli, che se la gioca con Mertens riferimento e a supporto il solito trio Politano-Zielinski-Insigne. Fabian e Demme duo mediano. In difesa out Di Lorenzo per squalifica, Manolas va in panchina: Hysaj e Mario Rui esterni, Maksimovic con Koulibaly davanti ad Ospina.