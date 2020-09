Dove vedere Roma-Juventus in tv e streaming

Big match nella 2ª giornata di Serie A con la Roma che ospita la Juventus: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La nuova Andrea Pirlo ha iniziato nel migliore dei modi il proprio cammino in con la convincente vittoria all'esordio sulla : la seconda giornata presenta però subito un big match ai bianconeri, che dovranno affrontare la di Fonseca.

Partenza in salita invece per i giallorossi, bloccati sul campo dal e reduci dal 3-0 a tavolino inflitto dal giudice sportivo in seguito all'irregolarità su Diawara: la formazione capitolina dovrà dare risposte anche sul fronte offensivo dopo l'emergenza della prima sfida che ha visto l'allenatore costretto a schierare il solo Mkhitaryan nel ruolo di punta centrale.

Tra i padroni di casa potrebbe tornare titolare Dzeko dopo le numerose voci di mercato che lo accostavano proprio alla Juventus: una serata sicuramente speciale per il bosniaco, che affronta quella che sarebbe potuta diventare la sua nuova squadra.

QUANDO SI GIOCA ROMA-JUVENTUS

Roma-Juventus si giocherà la sera di domenica 27 settembre 2020 nel teatro dello Stadio Olimpico a Roma. Il fischio d'inizio della gara è previsto per le ore 20.45.

DOVE VEDERE ROMA-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Roma-Juventus sarà trasmessa in diretta da Sky, precisamente su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite).

Il big match della seconda giornata sarà visibile anche in diretta per gli abbonati alla tv satellitare mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma.

Un'ulteriore opzione è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand della tv satellitare, che, acquistando uno dei pacchetti dedicati, offre anche la visione delle gare del massimo campionato italiano.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-JUVENTUS

Fonseca ritrova Dzeko dopo le numerose voci di mercato: il bosniaco è in vantaggio su Lorenzo Pellegrini per una maglia da titolare, con Mkhitaryan che in quel caso tornerebbe alle spalle della punta accanto a Pedro sulla linea dei trequartisti. A centrocampo Veretout e Diawara con Karsdorp pronto a partire da titolare sulla destra. In difesa Cristante e Kumbulla si giocano una maglia per guidare il trio con Mancini e Ibanez: è favorito il nuovo arrivato dal Verona.

Pirlo recupera Dybala, che va però soltanto in panchina e lascia posto a Kulusevski, che si ripropone come partner d'attacco di Ronaldo dopo la bella prova della prima giornata. Il giovane McKennie si gioca una maglia con Bentancur, mentre Rabiot e Ramsey partono dal primo minuto. Conferma anche per il giovane Frabotta sulla corsia di sinistra: in difesa Danilo con i senatori Chiellini e Bonucci.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, McKennie, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, C. Ronaldo.