Roma-Juventus, le formazioni ufficiali: Morata e Dzeko titolari

Fonseca conferma la formazione della Roma annunciata alla vigilia, mentre Pirlo cambia modulo e lancia Morata dal primo minuto.

Le formazioni ufficiali di - :

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Cuadrado; Kulusevski, Rabiot, McKennie, Ramsey; Cristiano Ronaldo, Morata.

Sifda di grande spessore e primo vero big match della stagione di . La Juventus fa visita alla Roma allo stadio Olimpico, trovando tra l'altro da avversario quell'Edin Dzeko che a lungo è stato cercato sul mercato.

Altre squadre

Fonseca schiera la formazione che lui stesso aveva già annunciato in sede di conferenza stampa. Quindi Dzeko titolare nuovamente in attacco e Santon e Spinazzola larghi sulle fasce. C'è anche Kumbulla in difesa.

Pirlo invece rivoluziona ancora le carte sul tavolo e getta subito nella mischia Alvaro Morata a fianco di Cristiano Ronaldo. A sinistra dovrebbe giocare Cuadrado praticamente a tutto campo, mentre Kulusevski potrebbe essere dirottato su una delle due fasce. Finiscono ancora in panchina sia Arthur che Bentancur.