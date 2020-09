DIRETTA: Roma-Juventus LIVE! Prepartita e formazioni

ROMA-JUVENTUS: CURIOSITÀ

- e hanno pareggiato soltanto una delle ultime 10 sfide di (0-0 nel maggio 2018) - completano il parziale quattro successi giallorossi e cinque bianconeri.

- L’ultima volta che la Juventus non ha vinto entrambe le prime due giornate di esordio stagionale di Serie A risale al campionato 2015/16: sconfitta sia contro l’ , nel match inaugurale, che contro la Roma proprio al secondo turno (2-1 all’Olimpico).

- La Juventus non vince da quattro trasferte di campionato; i bianconeri non restano senza successo per più gare esterne consecutive in Serie A da agosto 2010 (sette in quel caso con Zaccheroni prima e Delneri poi in panchina).

- Juventus (66%) e Roma (60%) sono due delle quattro squadre ad aver avuto il maggior possesso palla nella prima partita di questo campionato, insieme a (68%) e (61%).

- Edin Dzeko (78) è solo a un gol di distacco dal 5º posto dei marcatori all-time della Roma in Serie A (Rodolfo Volk, 79).

- Cristiano Ronaldo potrebbe segnare per la quarta volta in carriera nelle prime due partite stagionali di un campionato dei Top-5, dopo il 2009, 2011 e 2014 in con il .