Dove vedere Reggina-Messina in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Una sfida dal fascino unico che va ben oltre qualsiasi categoria. Reggina e Messina, due grandi piazze del nostro calcio che ormai da anni navigano nelle leghe minori, si affrontano nel derby dello Stretto valido per la ventiquattresima giornata del Girone I del campionato di Serie D.

Una gara che si preannuncia tutta da vivere e che promette goal, spettacolo e punti importanti per le ambizioni delle due squadre: i calabresi puntano al vertice, i siciliani invece vogliono allontanarsi dalla zona playout.

Su GOAL tutte le info di Reggina-Messina, dalle formazioni e le ultime su chi gioca, a come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Come guardare Reggina-Messina in diretta? Canale TV e diretta streaming

Reggina-Messina sarà trasmessa gratuitamente e in chiaro su Vivo Azzurro TV: basterà scaricare l’app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente a Vivo Azzurro TV. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it.

Come guardare ovunque con una VPN

Reggina-Messina: ora di inizio

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Il derby Reggina-Messina, gara valida per la ventiquattresima giornata del girone I del campionato di Serie D 2025/2026, è in programma domenica 15 febbraio alle ore 14.30 allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sulla Reggina

In casa Reggina il dubbio principale per Torrisi è legato a chi sostituirò lo squalificato Domenico Girasole: la soluzione che al momento sembra andare per la maggiore è quella che porta all’impiego d iAdejo

Notizie sul Messina

Situazione diversa in casa Messina, con la formazione siciliana che ha cambiato allenatore proprio nella settimana del derby: il tecnico scelto per guidare i giallorossi è Vincenzo Feola.

Forma

Dopo il pareggio di due giornate fa che ha interrotto una lunga striscia di successi consecutivi, la Reggina è tornata a vincere nell’ultimo turno di campionato superando il Ragusa

Il Messina invece ha perso in casa 5-2 contro l’Enna: un ko che ha portato i vertici societaria alla scelta di cambiare guida tecnica.

Partite tra le due squadre

Sono 76 i precedenti tra Reggina e Messina in gare ufficiali tra tutte le categorie: 33 le vittorie dei siciliani, 27 quelle dei calabresi, 16 invece i pareggi.

Classifica

La Reggina è quarta in classifica con 43 punti, a -2 dall’Igea Virtus capolista. Il Messina invece è tredicesimo in graduatoria con 21 punti conquistati.