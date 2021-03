Dove vedere Real Madrid-Atalanta in tv e streaming

L'Atalanta va nella tana del Real Madrid per cercare l'impresa in Champions League: tutto sulle formazioni e su come vedere la gara in tv e streaming.

L'Atalanta è chiamata all'autentica impresa sportiva contro il Real Madrid. Dopo la sconfitta per uno a zero nella gara d'andata a Bergamo, la Dea si giocherà il tutto per tutto nel ritorno degli ottavi di finale a Valdebebas.

All'andata l'Atalanta giocò gran parte della gara in 10 uomini per l'espulsione di Remo Freuler al 17' (tanto contestata da Gasperini) ma resistette fino a 4' dalla fine, quando Ferland Mendy firmò il goal dell'uno a zero del Real.

Il Real Madrid ha superato il turno in otto delle ultime nove occasioni in cui ha vinto il match d’andata in trasferta in una sfida ad eliminazione diretta di Champions League. Tuttavia, l’unica eccezione fu proprio in questa fase della competizione nel 2018/19 contro l’Ajax, con una sconfitta 4-1 al Santiago Bernabéu.

Questo è il secondo incontro per l’Atalanta in trasferta contro un’avversaria spagnola in una competizione europea. In precedenza affrontò il Valencia negli ottavi di finale della Champions League 2019/20 vincendo per 4-3 (8-4 punteggio complessivo tra andata e ritorno).

Il Real Madrid ha vinto 11 delle ultime 12 sfide di Champions League contro un’avversaria italiana (1P), segnando almeno due reti in 10 di queste. L’ultima squadra italiana a mantenere la porta inviolata contro il Real Madrid nella competizione è stata la Juventus nel novembre 2008.

QUANDO SI GIOCA REAL MADRID-ATALANTA

La sfida di Champions League tra Real Madrid e Atalanta si giocherà martedì 16 marzo alle ore 21. Si giocherà all'Estadio Di Stefano, il campo principale di Valdebebas, centro d'allenamento delle Merengues.

DOVE VEDERE REAL MADRID-ATALANTA IN TV E STREAMING

Real Madrid-Atalanta sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). La partita di Champions League della Dea sarà però visibile a tutti anche in chiaro, su Canale 5.

La partita tra Real e Atalanta sarà disponibile ovviamente anche in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet con la piattaforma Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky. Un'altra opzione è rappresentata da Now Tv che, previo abbonamento ad uno dei pacchetti acquistabili, permette di assistere a tutti i programmi della piattaforma satellitare. Streaming completamente gratuito, invece, su Mediaset Play.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-ATALANTA

Zidane recupera qualche uomo rispetto alla gara d'andata. In dubbio comunque la partenza da titolare di Karim Benzema, che potrebbe inizialmente lasciare spazio ad un tridente 'leggero' composto da Vinicius, Isco e Asensio. Torna Valverde a centrocampo, vista la squalifica di Casemiro. Difesa uguale a quella di Bergamo.

Non ci sarà lo squalificato Freuler per Gasperini, che però recupera Duvan Zapata e potrà contare su di lui dal primo minuto. Muriel è in forma strepitosa e potrebbe essere preferito a Ilicic in prima linea, con Pasalic alle loro spalle e Pessina piazzato in mediana al fianco di De Roon. Difesa composta dai titolarissimi Toloi, Romero e Djimsiti.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vázquez, Nacho, Varane, Mendy; Kroos, Valverde, Modrić; Vinícius, Isco, Asensio

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Tolói, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pessina, Gosens; Pasalic: Muriel, Zapata