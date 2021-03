Perché il Real Madrid non gioca al Bernabeu ma al Di Stefano

Dallo stop a causa del Covironavirus, i Blancos hanno sempre giocato le proprie partite interne a Valdebebas. Ecco perché.

Da quasi un anno, vediamo il Real Madrid scendere regolarmente in campo in un contesto diverso dal solito. Non più nella magneficenza del Santiago Bernabéu, bensì nella cornice dell'Estadio Di Stefano, il campo principale di Valdebebas, centro d'allenamento.

Tutte le partite interne dei Merengues dalla ripresa delle attività dopo la prima pausa forzata causa Covid-19 si giocano in un campo 'diverso'. E ancora per qualche mese dovrebbe essere così.

PERCHÈ IL REAL MADRID NON GIOCA AL BERNABEU MA AL DI STEFANO?

La scelta di spostarsi a Valdebebas è dovuta ai lavori di modernamento che si stanno tenendo al Santiago Bernabéu. Lavori che erano in programma da tempo. Il Real ha 'sfruttato' la pausa e l'assenza di pubblico per poterli eseguire.

Per questa ragione, in attesa che la ristrutturazione sia completa, il Madrid ha scelto di spostarsi in un altro campo, comunque 'di casa', nel proprio centro sportivo, normalmente utilizzato dalla seconda squadra.