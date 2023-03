Dove vedere Napoli-Milan in tv e streaming

Napoli-Milan è il big match del ventottesimo turno di Serie A: tutte le info su dove seguire la gara in diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

E’ il match probabilmente più atteso in assoluto del ventottesimo turno del campionato di Serie A 2022/2023 e questo non solo perché ormai da anni è un grande classico del calcio italiano, ma perché rappresenterà uno straordinario antipasto di ciò che si vedrà in uno dei quarti di finale di Champions League e anche perché metterà in palio una posta molto pesante.

Su DAZN puoi seguire tutte le partite della Serie A 2022/23: attiva ora!

A contendersela saranno Napoli e Milan, due compagini che si presenteranno all’appuntamento con obiettivi diversi, ma anche con la stessa fame di punti. I partenopei, che nel corso di questa stagione hanno vestito i panni degli assoluti dominatori, cercheranno quel risultato che li avvicini ulteriormente alla conquista del loro storico terzo Scudetto, mentre i rossoneri non potranno consentirsi altri scivoloni perché il rischio è quello di vedersi fare in salita la corsa che conduce al quarto posto.

Il Napoli, smaltita la sconfitta interna patita ad inizio marzo contro la Lazio, ha ripreso la sua inarrestabile marcia nel torneo battendo prima l’Atalanta in casa 2-0 e poi travolgendo il Torino in trasferta con un eloquente 0-4. Il countdown è già partito da tempo e adesso non resta che capire quando sarà possibile festeggiare la matematica vittoria in campionato. Da questo punto di vista molto dirà ovviamente anche la sfida con il Milan.

Proprio i meneghini si presenteranno all’appuntamento con un umore probabilmente diverso. I risultati nel torneo, prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, sono stati molto deludenti. I campioni d’Italia hanno infatti messo in cascina un solo punto nelle ultime tre partite e sono reduci dal pesante 3-1 patito sul campo dell’Udinese. La gara con il Napoli svelerà se la sosta si sarà rivelata una giusta medicina o meno.

Quello che andrà in scena sarà sarà il confronto ufficiale numero 171 tra le due squadre. Il bilancio complessivo sorride al Milan, in virtù delle 67 vittorie ottenute a fronte di 52 pareggi e 51 affermazioni del Napoli. La compagine campana si è imposta nella gara di andata che si è giocata lo scorso 18 settembre e che è stata valida per il settimo turno: a decidere nell’1-2 di San Siro sono stati i goal di Politano e Simeone.

Milan e Napoli torneranno ad incrociarsi sul campo il prossimo 12 aprile in un derby tutto italiano di Champions League valido per l’andata dei quarti di finali.

ORARIO NAPOLI-MILAN

La sfida che vedrà opposte Napoli e Milan si disputerà domenica 2 aprile 2023 allo stadio Diego Armando Maradona. Il calcio d’inizio verrà dato alle 20,45.

DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN IN TV E STREAMING

Sarà DAZN a trasmettere in diretta e in esclusiva Napoli-Milan.

Coloro che sono abbonati alla piattaforma potranno seguire il big match del ventottesimo turno di Serie A su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutti i televisori collegabili ad un decoder Sky Q, a dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, o ancora a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

Per chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, un'altra opzione è rappresentata dall’attivazione di ‘Zona DAZN’. In questo caso, la partita sarà visibile tramite decoder satellitare e il canale di riferimento sarà il 214.

Essendo proposta da DAZN, la sfida del Maradona sarà ovviamente visibile anche in streaming su dispositivi mobili come smartphone e tablet attraverso l’apposita app, o ancora su pc e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Pierluigi Pardo a curare la telecronaca di Napoli-Milan per DAZN. Al suo fianco in postazione, per il commento tecnico, ci sarà Andrea Stramaccioni.

IN DIRETTA SU GOAL

Sarà possibile seguire Napoli-Milan anche su GOAL. Come di consueto infatti, vi racconteremo tutti i fatti salienti e gli eventi della gara attraverso la nostra diretta testuale.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-MILAN

Luciano Spalletti si affiderà al consueto 4-3-3. Rosa quasi al completo per il tecnico toscano che quindi non dovrebbe proporre grosse novità, affidandosi il miglior undici possibile. Chiavi del centrocampo affidate dunque a Lobotka, con Anguissa e Zielinski interni, mentre l’unico vero dubbio riguarda il consueto ballottaggio tra Politano (leggermente favorito) e Lozano. Sarà uno di loro ad andare a completare, con Osimhen e Kvaratskhelia il tridente offensivo.

Stefano Pioli dovrebbe proporre ancora il modulo con la difesa a tre. A sostituire l’infortunato Kalulu nel pacchetto difensivo sarà Kjaer che andrà a posizionarsi tra Thiaw e Tomori. Saelemaekers e Theo Hernandez presidieranno gli esterni, mentre in attacco sarà Giroud ad agire da unica punta.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Thiaw, Kjaer, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Giroud.