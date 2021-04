Dove vedere Napoli-Lazio in tv e streaming

Napoli e Lazio si affrontano per la 32esima giornata di Serie A: tutto sulle formazioni e su dove vedere la partita in tv e streaming.

Quello tra Napoli e Lazio sarà un vero e proprio scontro diretto per la Champions League. Le due squadre vogliono lanciare l'assalto alla Juventus, che attualmente ricopre l'ultimo posto utile per l'accesso all'Europa che conta.

Il Napoli è reduce dal pareggio rimediato nel posticipo della trentunesima giornata contro l'Inter: un 1-1 che ha lasciato un po' di amaro in bocca agli uomini di Gattuso, che si erano portati in vantaggio grazie a un'autorete di Handanovic prima di essere raggiunti da Eriksen.

La Lazio arriva invece dalla vittoria, sofferta ma anche parecchio importante, arrivata nell'ultimo turno contro il Benevento. Non va dimenticato inoltre che i biancocelesti hanno anche una gara in meno ancora da recuperare: quella contro il Torino, non disputata a causa del focolaio Covid che colpì la rosa granata.

Nell'ultimo incontro tra le due squadre, quello risalente al girone d'andata, la Lazio aveva avuto la meglio per due a zero, con le reti di Ciro Immobile e Luis Alberto.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-LAZIO

La partita tra Napoli e Lazio si giocherà giovedì 22 aprile 2021 allo stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli. Come ormai di consueto, la gara si giocherà a porte chiuse in ottemperanza alle norme adottate per affrontare la pandemia. Il calcio d’inizio è programmato alle ore 20,45.

DOVE VEDERE NAPOLI-LAZIO IN TV E STREAMING

Napoli-Lazio sarà trasmessa in diretta tv da Sky. Gli abbonati potranno seguire la sfida sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Serie A (202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 satellite).

Come di consueto, la sfida sarà inoltre visibile anche in streaming su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky. Sarà quindi possibile seguire la gara attraverso smartphone, tablet, pc e notebook scaricando l’apposita app compatibile con sistemi iOS e Android, o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Un’alternativa è rappresentata da Now Tv. In questo caso sarà necessario essere registrati ed aver acquistato uno dei pacchetti disponibili.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-LAZIO

Napoli privo di Demme, squalificato per somma di ammonizioni: il centrocampo sarà dunque formato dalla coppia Fabian Ruiz-Bakayoko. Difesa confermata con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui davanti a Meret, quindi Politano, Zielinski e Insigne sulla trequarti. Davanti Mertens potrebbe scalzare Osimhen.

Nessuno squalificato in casa Lazio, mentre per infortunio è assente il solo Luiz Felipe. Simone Inzaghi può quindi contare sulla migliore formazione possibile contro la Lazio. Pepe Reina in porta, retroguardia composta da Radu, Acerbi e Patric (ma resiste anche l'opzione Marusic terzo di difesa). Centrocampo classico, con Lazzari e lo stesso Marusic a tutta fascia. In attacco Correa accompagnerà Immobile.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.