Dove vedere Napoli-Inter in tv e streaming

Il Napoli sfida in casa l'Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Gennaro Gattuso sfida in casa l' di Antonio Conte nel ritorno della semifinale di Coppa . I partenopei partono dal vantaggio ottenuto nella gara di andata del Meazza, conclusa con un successo esterno per 1-0 in virtù di un goal di Fabian Ruiz nella ripresa.

Nonostante l'emergenza Coronavirus, la partita si giocherà regolarmente a porte aperte allo Stadio San Paolo.

Nei 12 precedenti in contro i milanesi, il bilancio è favorevole a questi ultimi con 6 successi, 4 vittorie partenopee e 2 pareggi. Tutti e 3 i successi degli azzurri sono arrivati nei 4 confronti più recenti (una sconfitta).

Altre squadre

Analizzando soltanto le sfide in casa dei campani, le statistiche vedono un totale equilibrio con 2 vittorie per parte e 3 pareggi in 7 gare complessive. Nelle uniche 2 volte in cui ha vinto la semifinale di andata di Coppa Italia, il Napoli ha poi conquistato l'accesso alla finale: è successo sia nel 1987 contro il , sia nel 1989 contro il Pisa.

Viceversa, quando l'Inter ha perso la semifinale di andata in casa, è poi sempre stata eliminata: è accaduto nel 1985 contro il e nel 1999 contro il . L'andamento recente in Coppa Italia, inoltre, non è molto positivo per i nerazzurri, che sono usciti vittoriosi soltanto in una delle ultime 7 trasferte del torneo.

Il Napoli ha vinto le ultime 3 gare di Coppa Italia mantenendo la propria porta inviolata: è dal 2005 che non arrivano a una striscia di 4 successi consecutivi senza subire goal nella competizione.

Lorenzo Insigne è il miglior marcatore del Napoli nel torneo con 3 reti, mentre Romelu Lukaku è il top scorer dell'Inter a quota 2 goal. Nel caso in cui dovesse trovare la rete contro i nerazzurri, inoltre, Dries Mertens diventerebbe il miglior marcatore all-time del Napoli in tutte le competizioni con 122 centri complessivi, superando Marek Hamsik, con cui è attualmente appaiato in vetta a quota 121.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-INTER

Napoli-Inter si giocherà la sera di giovedì 5 marzo 2020 nella cornice dello Stadio San Paolo di Napoli. Il fischio d'inizio della partita è previsto per le ore 21.00.

DOVE VEDERE NAPOLI-INTER IN TV E STREAMING

La semifinale di ritorno di Coppa Italia, Napoli-Inter, sarà trasmessa in esclusiva in diretta in chiaro dalla Rai, che detiene i diritti del torneo, e andrà in onda su Rai Uno. Tifosi e appassionati potranno inoltre seguire la partita anche in diretta , sempre in chiaro, mediante Rai Play, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'applicazione per sistemi Android e iOS.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-INTER

Gattuso punterà sul 4-3-3. Nel tridente d'attacco, Milik agirà da centravanti, con Callejón e Insigne esterni offensivi e Mertens che potrebbe partire dalla panchina e subentrare a gara in corso. Doppio ballottaggio a centrocampo: accanto al playmaker Demme, si contendono una maglia da mezzala a destra Allan e il match winner dell'andata Fabian Ruiz, a sinistra Lobotka, Elmas e Zielinski. Fra i pali potrebbe trovar spazio Meret al posto di Ospina. In difesa, ancora out Koulibaly, al centro dovrebbe essere nuovamente Maksimovic ad affiancare Manolas, mentre Di Lorenzo e Hysaj potrebbero agire da esterni bassi.

Qualche dubbio anche per Conte, che si affiderà al consueto 3-5-2. Davanti spazio al tandem titolare composto da Lukaku e Lautaro Martínez, con Sánchez carta eventualmente spendibile a gara in corso. Sulle due fasce Candreva e Young dovrebbero spuntarla su Moses e Biraghi. In mediana la regia sarà affidata a Brozovic, con Barella ed uno fra Eriksen e Vecino a fare le mezzali. In porta ci sarà Handanovic, ormai pienamente ristabilito dal problema a un dito della mano. Nella linea a tre difensiva, infine, dubbi su chi affiancherà Skriniar e De Vrij: in tre, Bastoni, D'Ambrosio e Godin, si giocano infatti una maglia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Allan, Demme, Lobotka; Callejón, Milik, Insigne.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (D'Ambrosio, Godin); Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen (Vecino), Young; R. Lukaku, Lautaro Martínez.