Dove vedere Napoli-Inter in tv e streaming

Napoli e Inter si affrontano per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Il calcio italiano riparte dopo l'interruzione a causa dell'emergenza COVID-19. Dopo quella tra Juventus e Milan , a va in scena la seconda semifinale di ritorno di Coppa tra gli azzurri e l' , quattro mesi dopo quella di andata disputata a San Siro. Gara vinta per 1-0 dalla formazione di Gattuso, capace di imporsi di misura grazie a una rete messa a segno nella ripresa da Fabian Ruiz.

Si tratta del secondo dei tre impegni ravvicinati che chiuderanno l'edizione 2019/20 della competizione: dopo le due semifinali sarà immediatamente il turno della finalissima, in programma mercoledì 17 giugno all'Olimpico di Roma , teatro della premiazione ormai da parecchi anni.

Al Napoli, in virtù del successo della gara d'andata, basta anche un pareggio per approdare alla finale di . L'Inter è invece costretta a vincere, anche di misura, per superare il turno, ma segnando almeno due reti: dunque con un 2-1 o un 3-2 sarebbero gli uomini di Antonio Conte ad andare a per giocarsi il trofeo.

Caso particolare è quello dell'1-0 a favore dell'Inter, medesimo risultato ottenuto a febbraio dal Napoli a San Siro: in questo caso si andrebbe direttamente ai calci di rigore per determinare la seconda finalista di Coppa Italia, in quanto il regolamento delle due semifinali e della finale è stato cambiato in corsa dalla Lega con l'abolizione dei tempi supplementari.

Per quanto riguarda l'albo d'oro, il Napoli sogna di alzare la sesta Coppa Italia della propria storia e l'Inter l'ottava. Gli azzurri non trionfano dal 2013/14, quando superarono per 3-1 la . Medesimo risultato ottenuto tre anni prima dai nerazzurri sul .

Sia il Napoli che l'Inter hanno iniziato la Coppa Italia 2019/20 entrando in corsa dagli ottavi di finale: la formazione di Gattuso ha superato nell'ordine il e la , mentre quella di Conte ha avuto la meglio sul e poi sulla Fiorentina.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-INTER

Napoli-Inter, seconda semifinale di ritorno della Coppa Italia 2019/20, è stata programmata per la serata di sabato 13 giugno 2020: l'orario di inizio ipotizzato era quello delle 21.45, ma alla fine si giocherà alle 21. A dirigere la contesa sarà l'arbitro Rocchi.

DOVE VEDERE NAPOLI-INTER IN TV E STREAMING

La semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Inter sarà visibile in chiaro, senza bisogno di possedere un abbonamento: sarà infatti la Rai, che ha acquistato i diritti della competizione, a trasmettere in diretta e in esclusiva su Rai 1 la gara tra i partenopei e i nerazzurri.

Sarà possibile assistere a Napoli-Inter anche in , attraverso il sito della Rai oppure tramite l'applicazione RaiPlay, utilizzabile tramite dispositivi come computer, smartphone o tablet anche attraverso il sito www.raiplay.it.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-INTER

Nessuno squalificato nel Napoli, ma Gattuso deve fare a meno di Manolas, che rientrerà soltanto a luglio, e di Lobotka, out alla vigilia per un affaticamento al retto femorale. Gli azzurri si schiereranno con il 4-3-3, ovvero il modulo dal quale l'ex allenatore del Milan è determinato a ripartire. Difesa definita, mentre ci sono i soliti ballottaggi in mezzo al campo e in attacco: Fabian Ruiz non è al meglio e se la gioca con Allan, mentre Politano è favorito su Callejon nel tridente. Affaticato Mertens , è ballottaggio con Milik.

L'Inter potrebbe schierarsi col 3-4-1-2, per consentire ad Eriksen di giostrare da trequartista. Davanti ad Handanovic i favoriti sono Skriniar - di scena dunque sul centrodestra - de Vrij e Bastoni, che ha sopravanzato Godin nelle gerarchie di Conte . L'uruguaiano peraltro non è stato neanche convocato, al pari degli altri acciaccati D'Ambrosio, Vecino e Agoumé. Il tecnico leccese dovrebbe schierare sulle fasce Candreva e Young, con Barella e Brozovic in mezzo al campo. Per l'ultima maglia Eriksen, che si prepara a essere il nuovo faro nerazzurro, sembra decisamente avanti a Sensi.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte