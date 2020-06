DIRETTA: Napoli-Inter LIVE! Probabili formazioni e ultime notizie

Il ha vinto solo tre gare su 12 contro l’ in Coppa , ma i tre successi partenopei sono arrivati tutti nelle quattro sfide più recenti (1P).

Bilancio in equilibrio nei sette confronti di tra Napoli e Inter in casa dei partenopei, con due successi per parte; tre pareggi completano il parziale.

Quando il Napoli ha vinto la semifinale di andata di Coppa Italia in trasferta, ha sempre poi passato il turno: nel 1987 contro il e nel 1989 contro il Pisa.

Quando l’Inter ha perso la semifinale di andata di Coppa Italia in casa, è sempre stata poi eliminata: nel 1985 contro il e nel 1999 contro il .

Il Napoli ha vinto tutte le ultime tre partite di Coppa Italia tenendo la porta inviolata: i partenopei non arrivano a quattro successi consecutivi nella competizione dal 2005,

anche in quel caso senza mai subire gol.

L’Inter ha perso la gara d’andata: l’ultima volta in cui i nerazzurri hanno perso due match di fila in Coppa Italia risale al 2013, proprio in una semifinale andata/ritorno,

contro la in quel caso.

L’Inter ha vinto solo una delle ultime sette trasferte di Coppa Italia (vs Napoli nel gennaio 2016), con sei sconfitte nel parziale: tanti KO esterni quanti nelle precedenti 30

nella competizione.

Con un gol Dries Mertens diventerebbe il miglior marcatore in solitaria della storia del Napoli in tutte le competizioni, superando Marek Hamsik, attualmente primi a pari

merito con 121 reti.

Da quando gioca al Napoli, José CallejoJn ha segnato quattro gol contro l’Inter in tutte le competizioni, dei quali solo uno in casa: soltanto contro (sei) e (cinque) ne ha realizzati di più.