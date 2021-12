Mettersi alle spalle la pesante sconfitta interna patita contro l’Atalanta e ripartire in campionato, cercando di dare nuovamente l’assalto alla vetta della classifica. E’ questo il grande obiettivo di un Napoli che ne diciassettesimo turno di Serie A affronterà una delle squadre più in forma del torneo: l’Empoli.

I partenopei hanno perso posizioni nelle ultime settimane ed il loro rallentamento è stato dovuto al fatto che nelle ultime cinque giornate hanno totalizzato solo cinque punti. La compagine allenata da Luciano Spalletti è attualmente terza a quota 38 a -2 dal Milan capolista e dall’Inter seconda forza del torneo.

Un momento decisamente migliore lo sta invece invento l’Empoli che, grazie agli ultimi risultati ottenuti (sette i punti messi in cascina nelle ultime tre giornate) si sono spinti nelle zone medio-alte di classifica a quota 23. La squadra guidata da Aurelio Andreazzoli, sin qui grande rivelazione del torneo, nei primo sedici turni di campionato ha messo insieme sette vittorie, due pareggi e sette sconfitte.

Quello che andrà in scena sarà il confronto numero diciassette tra Napoli ed Empoli in Serie A. Il bilancio complessivo sorride al Napoli in virtù dei sette successi conseguiti a fronte di cinque pareggi e cinque affermazioni dell’Empoli.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-EMPOLI

La sfida che vedrà opposte Napoli ed Empoli si disputerà domenica 12 dicembre allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 18,00.

DOVE VEDERE NAPOLI-EMPOLI IN TV E STREAMING

Napoli-Empoli, sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmessa in diretta da DAZN. Coloro che sono abbonati alla piattaforma potranno seguire il match su tutte le smart tv compatibili con l’app, oppure su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli a TIMVISION BOX, a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast, o ancora ad una console Playstation (PS4 o PS5) o Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X).

Come di consueto, sarà possibile seguire la sfida in streaming su varie tipologie di dispositivi. Per vedere Napoli-Empoli su smartphone o tablet sarà sufficiente accedere alla piattaforma attraverso l’app, mentre per seguire l’evento su pc o notebook basterà collegarsi al sito ufficiale di DAZN.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

DAZN ha affidato a Stefano Borghi la telecronaca del match del ‘Diego Armando Maradona’. Accanto a lui per il commento tecnico ci sarà Stefan Schwoch.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-EMPOLI

Luciano Spalletti dovrà fare ancora i conti con la solita lunga lista di indisponibili. In difesa dovrebbe essere ancora Juan Jesus a prendere il posto di Koulibaly al fianco di Rrahamani, mentre a centrocampo agiranno Demme e Zielinski. In attacco Mertens sarà il punto di riferimento di un tridente che prevederà Politano, Elmas e Lozano a supporto. Ma occhio allo scalpitante Ounas.

Consueto 4-3-1-2 per Aurelio Andreazzoli che, davanti a Vicario, disegnerà una linea difensiva che dovrebbe vedere Stojanovic e Parisi agire sugli esterni con l'ex Tonelli in mezzo. Ricci sarà il vertice basso di un rombo nel quale Haas e Zurkowski saranno gli interni di centrocampo, mentre Bajrami agirà da trequartista alle spalle di Cutrone (o Di Francesco) e Pinamonti.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Politano, Elmas, Lozano; Mertens. All. Spalletti.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Viti, Parisi; Haas, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Pinamonti, Cutrone. All. Andreazzoli.