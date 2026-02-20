Dove vedere Milan-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Milan e Parma si sfidano nella ventiseiesima giornata di Serie A Enilive, a caccia di un successo per dar forza ai rispettivi obiettivi.

La squadra di Allegri ci arriva dopo il pareggio contro il Como nel recupero: un punto che ha consentito ai rossoneri di allungare la striscia positiva e ridurre da 8 a 7 i punti di distacco dall’Inter capolista.

Il Parma, invece, ha la salvezza nel mirino: gap confortante per i crociati sul terzultimo posto, con 8 lunghezze di vantaggio.

Al Meazza arbitra Piccinini, al VAR Camplone.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Milan-Parma in diretta? Canale TV e diretta streaming

Ci saranno diverse possibilità per vedere Milan-Parma in diretta televisiva. La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Milan-Parma sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

Attraverso DAZN e il servizio di Sky, Sky go, gli utenti potranno vedere Milan-Parma in diretta streaming anche sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook. Se in quest'ultima ipotesi basterà collegarsi con il sito ufficiale delle due piattaforme, nella prima occorrerà fare il download delle rispettive app per sistemi iOS e Android.

Dopo il fischio finale gli abbonati DAZN potranno vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

Un'altra opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il Pass Sport.

La gara fra Milan e Parma, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A Enilive, si giocherà domenica 22 febbraio, allo stadio Giuseppe Meazza, con fischio d’inizio ore 18:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Milan

Allegri ha il dubbio legato a Pavlovic, uscito malconcio dal match col Como e probabilmente assente contro il Parma. Torna Rabiot, sicuro titolare insieme a Modric e uno fra Fofana e Ricci. Davanti potrebbe toccare alla coppia composta da Leao e Nkunku.

Notizie sul Parma

Cuesta dovrà rimpiazzare lo squalificato Circati, toccherà a Troilo e Valenti insieme a Delprato. Nicolussi Caviglia scalpita in mezzo al campo, mentre in avanti il reparto offensivo dovrebbe essere formato da Strettezza e Pellegrino.

Forma

Milan imbattuto da 25 turni in Serie A, nelle ultime cinque uscite 3 vittorie e 2 pareggi per Max Allegri. Buon momento per il Parma, che ha superato Bologna e Verona negli ultimi 180 minuti.

Partite tra le due squadre

Nella gara d’andata Milan ripreso al Tardini con un 2-2 finale. Tutte le ultime cinque gare hanno regalato molti gol: ben 20. L’anno scorso successo rossonero per 3-2.

Classifica

Milan secondo in classifica con 54 punti in 25 gare, a -7 dall’Inter capolista; mentre il Parma è dodicesimo, a quota 29: vantaggio di 8 punti sulla Fiorentina terzultima.