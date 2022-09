Sfida in vetta alla classifica tra Milan e Napoli nel settimo turno di Serie A: le info sulle formazioni e su come guardare la gara in tv e streaming.

La settima giornata di Serie A offre un menù particolarmente ricco: la portata principale è, ovviamente, lo scontro d'altissima classifica tra Milan e Napoli, entrambe in vetta a quota 14 punti in compagnia dell'Atalanta.

I rossoneri, dopo il sofferto successo del 'Ferraris' ai danni della Sampdoria, hanno superato la Dinamo Zagabria a San Siro per 3-1, prendendosi la testa del girone. Vittoria striminzita anche per i partenopei contro lo Spezia, prima del 3-0 di Champions contro i Rangers: anche per gli azzurri primo posto in Champions League, ottenuto grazie alle reti di Politano, Raspadori e Ndombele.

Uno scontro tra prime della classe in Serie A, ma anche in Champions. Fuoco alle polveri prima della sosta delle Nazionali.

Ricco di polemiche l'ultimo confronto andato in scena tra queste due squadre a San Siro nella passata stagione: decisivo un colpo di testa di Elmas, con proteste dei meneghini per una rete annullata nel finale a Kessié (punita una posizione di fuorigioco di Giroud).

QUANDO SI GIOCA MILAN-NAPOLI

Milan-Napoli si disputerà domenica 18 settembre allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Calcio d'inizio alle ore 20:45. L'arbitro sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI IN TV E STREAMING

Milan-Napoli sarà trasmessa in esclusiva per l'Italia da DAZN, la cui app è fruibile su smart tv oltre che su dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick, utilizzabile anche attraverso le console di gioco PlayStation e Xbox.

L'app di DAZN è disponibile anche per tablet e smartphone, mentre da browser basterà accedere con le proprie credenziali al sito ufficiale per poi selezionare l'evento desiderato dal catalogo.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca del big match di San Siro tra Milan e Napoli affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Marco Parolo.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-NAPOLI

Pioli non può contare sullo squalificato Leao, che verrà sostituito da Messias, con Saelemaekers probabilmente spostato sulla fascia sinistra d'attacco. Più De Ketelaere di Brahim Diaz, con Giroud prima punta. In mezzo ci saranno Tonali e Bennacer, tra i pali Maignan. Difesa titolare composta da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez.

Ancora senza Osimhen, il Napoli punta su Raspadori come punta, supportato da Politano e Kvaratskhelia. Simeone dovrebbe invece iniziare la gara in panchina. Zielinski, Lobotka ed Anguissa in mezzo, Meret in porta. Retroguardia composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Giroud.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.