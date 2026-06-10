Coppa del Mondo - Mondiali - Girone A Mexico City Stadium

La partita tra Messico e Sudafrica è trasmessa in Italia su DAZN, Rai 1 e RaiPlay. Di seguito trovi i canali TV e le opzioni di streaming disponibili.

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Messico-Sudafrica: data e orario

Il Messico apre la propria Coppa del Mondo 2026 davanti al pubblico di casa, ospitando il Sudafrica nel Girone A. La partita si gioca al Mexico City Stadium, con i messicani che scendono in campo da co-organizzatore del torneo e con tutto il peso di un'attesa collettiva sulle spalle.

Javier Aguirre guida una squadra messicana che arriva all'esordio mondiale in ottima condizione. Tre vittorie consecutive nelle amichevoli pre-torneo, incluso un netto 5-1 alla Serbia, hanno costruito fiducia nel gruppo e confermato la solidità dell'undici titolare.

Il Sudafrica, guidato da Hugo Broos, si presenta come la sorpresa potenziale del girone. I sudafricani hanno superato la Giamaica nell'ultima uscita e portano in Nord America un gruppo compatto, con giocatori come Teboho Mokoena e Lyle Foster capaci di fare male in ripartenza.

Per il Messico, giocare in casa rappresenta un vantaggio concreto ma anche una responsabilità. Il pubblico del Mexico City Stadium si aspetta una vittoria, e Aguirre lo sa bene: un passo falso all'esordio complicherebbe subito il cammino nel girone.

Il Sudafrica, invece, non ha nulla da perdere. Broos ha costruito una squadra difficile da battere, e la presenza di Oswin Appollis e Themba Zwane sulla trequarti offre soluzioni imprevedibili in fase offensiva.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in TV e in streaming, con orario di calcio d'inizio e aggiornamenti sulle formazioni.

Formazioni

Javier Aguirre non registra infortuni o squalifiche nel gruppo messicano. Il tecnico dovrebbe schierare Jose Rangel in porta, con una difesa a quattro composta da Jorge Sanchez, Johan Vasquez, Cesar Montes e Jesus Gallardo. A centrocampo spazio a Gilberto Mora ed Erik Lira, con Brian Gutierrez e Roberto Alvarado sulle fasce. Raul Jimenez e Julian Quinones guidano l'attacco.

Anche Hugo Broos può contare su una rosa al completo, senza assenti per infortunio o squalifica. Il probabile undici del Sudafrica prevede Ronwen Williams tra i pali, una linea difensiva con Aubrey Maphosa Modiba, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi e Khuliso Mudau, e un centrocampo con Sphephelo Sithole e Teboho Mokoena. Themba Zwane e Oswin Appollis agiranno alle spalle di Lyle Foster, con Tshepang Moremi a completare il reparto.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Messico arriva all'esordio mondiale con tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque uscite. I messicani hanno chiuso la preparazione con un convincente 5-1 alla Serbia e un 1-0 all'Australia, preceduti dal 2-0 al Ghana. I due pareggi risalgono ad aprile e marzo, rispettivamente contro Belgio (1-1) e Portogallo (0-0). In cinque partite, la squadra di Aguirre ha segnato nove reti subendone soltanto due.

Il Sudafrica presenta un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare. L'ultima uscita è stata positiva: vittoria 1-0 sulla Giamaica il 6 giugno. In precedenza, pareggio a reti bianche con il Nicaragua e due sconfitte contro il Panama (1-2 in entrambe le occasioni, tra cui una a marzo 2026). Il cammino in Coppa d'Africa si era chiuso con una sconfitta 1-2 contro il Camerun a gennaio.

Precedenti

MEX Ultime 2 partite SDA 0 Vittorie 1 Pareggio 1 Vittoria Sudafrica 1 - 1 Messico

Sudafrica 2 - 1 Messico 2 Goal segnati 3 Partite con più di 2,5 gol 1/2 Entrambe le squadre a segno 2/2

L'unico precedente recente tra le due nazionali risale alla fase a gironi della Coppa del Mondo 2010, quando Sudafrica e Messico si divisero la posta con un pareggio per 1-1 l'11 giugno di quell'anno. Prima di quel confronto mondiale, il Sudafrica aveva battuto il Messico 2-1 nella CONCACAF Gold Cup del luglio 2005. Nei due incontri disponibili, il Sudafrica conta una vittoria contro una del Messico, con quattro reti totali segnate.

Classifica





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