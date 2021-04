Dove vedere Lazio-Milan in tv e streaming

Lazio e Milan si sfidano nel posticipo della trentatreesima giornata di Serie A: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

La Lazio cerca di non perdere definitivamente contatto con i primi quattro posti, quelli che conducono in Champions League, e il Milan ha intenzione di tenersi stretto il secondo posto. Una gara, quella che vedrà sfidarsi i biancocelesti e i rossoneri, che ha implicazioni piuttosto pesanti in chiave classifica.

Entrambe le formazioni sono reduci da una bruciante sconfitta: la Lazio ha perso malamente a Napoli per 5-2, mentre il Milan è stato ribaltato in casa dal Sassuolo, passando in vantaggio con Calhanoglu e venendo battuto da una doppietta di Raspadori.

La gara d'andata, disputata il 23 dicembre 2020 a San Siro, si è conclusa sul punteggio di 3-2 a favore dei rossoneri: la squadra di Pioli è andata avanti di due reti con Rebic e Calhanoglu, quella di Simone Inzaghi ha trovato il pareggio con Luis Alberto e Immobile, quindi è stato Theo Hernandez a decidere il match in pieno recupero.

QUANDO SI GIOCA LAZIO-MILAN

Lazio-Milan, posticipo della trentatreesima giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma nella serata di lunedì 26 aprile 2021. Il calcio d'inizio della sfida tra la formazione di Simone Inzaghi (ma in panchina ci sarà ancora Massimiliano Farris) e quella di Stefano Pioli è in programma alle ore 20.45. La gara si giocherà naturalmente a porte chiuse, in osservanza alle norme anti-Covid.

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN IN TV E STREAMING

Lazio-Milan sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Sky, che detiene i diritti di 7 partite su 10 di ogni giornata di Serie A. In particolare, la gara tra i biancocelesti e i rossoneri sarà visibile su Sky Sport Serie A e sul canale numero 251 del satellite.

Sarà possibile seguire Lazio-Milan anche in diretta streaming utilizzando il servizio SkyGo, l'applicazione gratuita che Sky mette a disposizione dei propri abbonati e che si può facilmente scaricare su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

Un'ulteriore alternativa per seguire Lazio-Milan in diretta streaming è costituita da NOW, il servizio streaming on demand di Sky su cui, previo l'acquisto di un pacchetto, si può assistere al meglio della programmazione dell'emittente satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-MILAN

Simone Inzaghi (ancora alle prese con il Covid, in panchina il vice Farris) potrebbe confermare gran parte della formazione che ha perso in casa del Napoli. In porta Reina, protagonista negativo al Maradona. In difesa potrebbe giostrare ancora Marusic, con Lazzari e Lulic larghi sulle fasce. Davanti la coppia formata da Correa e Immobile.

L'ex Pioli è sempre alle prese con i dubbi relativi alle condizioni di Bennacer, Ibrahimovic e Theo Hernandez. L'empolese è il giocatore che ha maggiori chances di recuperare per la sfida dell'Olimpico. In ogni caso, è ancora pronto Dalot mentre in mezzo al campo potrebbe rivedersi Tonali, con Leao confermato nella posizione di punta più avanzata. Alle sue spalle Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao.