Lazio-Milan, le formazioni ufficiali: Mandzukic titolare, c'è Lulic

Si completa la giornata di Serie A con Lazio-Milan: coppia Immobile-Correa in attacco per Inzaghi. Mandzukic centravanti nel 4-2-3-1 per Pioli.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO-MILAN:

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Mandzukic. All. Pioli

Tutto pronto allo stadio Olimpico per Lazio-Milan, il posticipo di lunedì che chiude la giornata di Serie A.

Biancocelesti in campo con il 3-5-2 con Reina in porta, Marusic, Acerbi e Radu in difesa, Lazzari e Lulic esterni, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto in mezzo. Correa e Immobile coppia d'attacco.

Rossoneri con il 4-2-3-1 con Donnarumma in porta, Calabria e Hernandez sulle fasce. Kjaer e Tomori in mezzo. Bennacer e Kessie in mediana, Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic sulla trequarti con Mandzukic centravanti.